Dünya Kupası finali biter bitmez saha karıştı! Yıldız isimler boğaz boğaza

2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nin ardından futbolun önüne geçen olaylar yaşandı. İspanya'nın Arjantin'i uzatmalarda mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından saha içinde tansiyon yükseldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanırken, Arjantinli yıldız Leandro Paredes'in İspanyol oyunculara sert tepki gösterdiği görüldü.

MAÇ SONU ORTALIK FENA KARIŞTI!

2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede İspanya, uzatma dakikalarında Ferran Torres'in 106. dakikada attığı golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. İspanyollar, futbolun en büyük kupasını tarihinde bir kez daha müzesine götürmeyi başardı. Karşılaşmada bitiş düdüğünün hemen ardından saha içinde ortalık fena karıştı. Yıldız oyuncular resmen birbirine girdi.

GAVI'YE SERT MÜDAHALE

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde Paredes'in İspanya'nın genç yıldızı Gavi'nin boğazına müdahalede bulunduğu ve iki takım oyuncularının araya girmesiyle olayın büyümeden önlendiği görüldü. Finalin ardından yaşanan bu gerginlik, kupanın önüne geçen anlardan biri olarak hafızalara kazındı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yaşanan gerginlikle ilgili FIFA ve maç yetkililerinin rapor hazırlaması bekleniyor. Finalin ardından ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılırken, Paredes'in hareketi geceye damga vuran olaylardan biri oldu.