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Tüm dünya bu İstatistiği konuşuyor! Arjantin tarihe tersten geçti

2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde İspanya karşısında ilk 90 dakikayı şut çekemeden tamamlayan Arjantin, turnuva tarihine geçti. Uzatmalarda Ferran Torres'in golüyle yıkılan Tangocular, finalde görülmemiş bir istatistiğe imza attı.

Tüm dünya bu İstatistiği konuşuyor! Arjantin tarihe tersten geçti
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nin en çok konuşulan konusu skor kadar ortaya çıkan tarihi istatistik oldu. Arjantin, İspanya karşısında normal sürenin tamamında tek bir şut dahi çekemeyerek Dünya Kupası finalleri tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir performans sergiledi.

100 DAKİKA BOYUNCA HÜCUM EDEMEDİLER

Tüm dünya bu İstatistiği konuşuyor! Arjantin tarihe tersten geçti 1

Tangocular, ilk 100 dakikalık bölümde gol beklentisi (xG) üretemezken, 0 şut, 0 büyük gol pozisyonu ve yalnızca yüzde 33 topla oynama oranıyla mücadele etti. 90+3. dakikada Enzo Fernandez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Arjantin, uzatma dakikalarında Ferran Torres'in 106. dakikadaki golüne engel olamadı.

MARTINEZ TEK BAŞINA DİRENDİ

Tüm dünya bu İstatistiği konuşuyor! Arjantin tarihe tersten geçti 2

Arjantin adına gecenin ayakta kalan tek ismi kaleci Emiliano Martinez oldu. Deneyimli file bekçisi yaptığı 11 kurtarışla takımını uzun süre oyunda tutmayı başarsa da tarihi mağlubiyeti önleyemedi.

TÜM DÜNYANIN GÜNDEMİ OLDU

Tüm dünya bu İstatistiği konuşuyor! Arjantin tarihe tersten geçti 3

Final düdüğünün ardından futbol kamuoyu, Arjantin'in hücumdaki etkisizliğini konuşmaya başladı. Dünya Kupası tarihinde bir final maçının ilk 90 dakikasını şut çekemeden tamamlayan ilk takım olan Arjantin, ortaya koyduğu bu istatistikle organizasyon tarihine geçti. Bu sıra dışı tablo, sosyal medyada ve uluslararası basında gecenin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin İspanya 2026 Dünya Kupası
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