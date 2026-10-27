Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp ayrılığı resmen KAP'a bildirdi.

RESMEN DUYURULDU

Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını duyurdu.

ÖNCE AZİZ YILDIRIM VE CİHAN KAMER BİR ARAYA GELDİ

Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Aziz Yıldırım ile Cihan Kamer, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi.

İSMAİL KARTAL DA TOPLANTIYA KATILDI

Aziz Yıldırım ve Cihan Kamer arasındaki görüşmenin ardından teknik direktör İsmail Kartal da toplantıya dahil oldu. Yapılan görüşmede deneyimli teknik adamın geleceği masaya yatırıldı.

FENERBAHÇE'DE İSMAİL KARTAL DÖNEMİ SONA ERDİ

Gerçekleşen toplantının ardından İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi ve Fenerbahçe'deki teknik direktörlük dönemi sona erdi. Galatasaray derbisinde alınan yenilginin ardından yaşanan bu gelişme, sarı-lacivertli kulüpte yeni bir dönemin kapısını araladı.

1.78 PUAN ORTALAMASI İLE BIRAKTI

Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli takımın başında 18 maça çıkan deneyimli teknik adam, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kartal, Fenerbahçe'deki son dönemini 1,78 puan ortalamasıyla tamamladı.

KUYT İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından gözler Göztepe maçında takımın başında kimin olacağına çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin, kritik karşılaşmaya kulübün eski futbolcularından Dirk Kuyt yönetiminde çıkma ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü. Hollandalı futbol adamının takımın başına geçmesi seçeneği gündeme gelirken, Fenerbahçe yönetiminin teknik direktörlük konusunda nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

1,5 AYDA İKİ KEZ İSTİFA ETTİ!

İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma karşılaşmasının ardından görevinden ayrılma kararı almıştı. Ancak Oğuz Çetin ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle tecrübeli teknik adam kararından vazgeçmiş ve takımın başında kalmaya devam etmişti. Kartal, Roma beraberliğinin ardından şimdi de Galatasaray yenilgisi üzerine bir kez daha istifa ederek 1.5 ayda 2. kez istifa etmiş oldu.

AZİZ YILDIRIM, İSMAİL KARTAL'A ŞARTLI DESTEK VERMİŞTİ...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili net mesajlar vermişti. Kartal'ın istifa ettiğini doğrulayan Yıldırım, deneyimli teknik adamın kendisi ayrılmak istemediği sürece görevden gönderilmeyeceğini belirtmişti. Lyon galibiyetinin ardından gelen övgüleri hatırlatan Yıldırım, transferleri savunarak takımın şampiyonluk hedefine ulaşacağına inandığını dile getirmişti.

2 DERBİDE DE KAYBETTİ

Sarı-lacivertliler, bu sezon İsmail Kartal yönetiminde çıktığı iki derbiyi de kaybetti. Süper Lig'de bu sezon ilk olarak Beşiktaş'a Kadıköy'de 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Galatasaray'a da deplasmanda yine aynı skorla yenildi.