Jhon Duran'dan büyük ters köşe! Galatasaray ile anılıyordu: İmzayı atmak üzere...

Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve devre arasında sözleşmesi olaylı şekilde sona eren Jhon Duran'ın yeni adresi netleşmeye başladı. Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Kolombiyalı golcü için Avrupa'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

GALATASARAY TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer listesinde Jhon Duran'a da yer vermişti. Sarı-kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ederken, transfer sürecini beklemeye almıştı.

BENFICA SON AŞAMAYA GELDİ

Portekiz basınından Record'un haberine göre, Jhon Duran transferinde Benfica önemli bir avantaj yakaladı. Bonservisi Al-Nassr'da bulunan genç forvet için Portekiz temsilcisinin görüşmelerde son aşamaya geldiği aktarıldı.

Haberde, Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nun kiralık transferi tamamlamak amacıyla Al-Nassr ile görüşmeler yapmak üzere bölgeye gittiği belirtildi. Ayrıca Kolombiyalı futbolcunun da Benfica'ya transfer olmaya sıcak baktığı ve anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi.