Aziz Yıldırım talimatı verdi! İmza artık an meselesi: Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe, yaz transfer dönemindeki hamlelerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Vedat Muriqi ve Nathan Ake transferlerinin ardından sarı-lacivertli ekibin, Marsilya forması giyen Mason Greenwood için de mutlu sona çok yaklaştığı öne sürüldü.

TRANSFERDE SONA GELİNDİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olan Mason Greenwood için Fenerbahçe'nin uzun süredir Marsilya ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde önemli ilerleme sağlanırken, transferin tamamlanmasına çok az kaldığı ifade edildi.

EN GÜÇLÜ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Mason Greenwood için Roma ve Atletico Madrid'in de Marsilya'nın kapısını çaldığı aktarıldı. Ancak Fransız kulübüne yapılan bonservis teklifleri arasında en yüksek rakamın Fenerbahçe'ye ait olduğu ve bu durumun sarı-lacivertlileri yarışta avantajlı konuma taşıdığı kaydedildi.

İMZALAR YAKIN

Fenerbahçe ile Marsilya arasında son detayların görüşüldüğü, kalan pürüzlerin giderilmesi halinde resmi imzaların kısa süre içinde atılabileceği belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

BAŞKAN TALİMATI VERDİ

Başkan Aziz Yıldırım'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına eksiksiz bir kadroyla çıkılmasını istediği öğrenildi. Bu doğrultuda yönetimin, devam eden transfer görüşmelerinin en kısa sürede sonuçlandırılması için çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.