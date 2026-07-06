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Aziz Yıldırım talimatı verdi! İmza artık an meselesi: Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Marsilya ile yürütülen görüşmelerde sona yaklaşılırken, sarı-lacivertlilerin sunduğu yüksek bonservis teklifinin transfer yarışında elini güçlendirdiği ve imzaların kısa süre içinde atılabileceği öne sürüldü.

Aziz Yıldırım talimatı verdi! İmza artık an meselesi: Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...
Cevdet Berker İşleyen
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fenerbahçe, yaz transfer dönemindeki hamlelerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Vedat Muriqi ve Nathan Ake transferlerinin ardından sarı-lacivertli ekibin, Marsilya forması giyen Mason Greenwood için de mutlu sona çok yaklaştığı öne sürüldü.

TRANSFERDE SONA GELİNDİ

Aziz Yıldırım talimatı verdi! İmza artık an meselesi: Dünya yıldızı Fenerbahçe ye... 1

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olan Mason Greenwood için Fenerbahçe'nin uzun süredir Marsilya ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde önemli ilerleme sağlanırken, transferin tamamlanmasına çok az kaldığı ifade edildi.

EN GÜÇLÜ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Aziz Yıldırım talimatı verdi! İmza artık an meselesi: Dünya yıldızı Fenerbahçe ye... 2

Mason Greenwood için Roma ve Atletico Madrid'in de Marsilya'nın kapısını çaldığı aktarıldı. Ancak Fransız kulübüne yapılan bonservis teklifleri arasında en yüksek rakamın Fenerbahçe'ye ait olduğu ve bu durumun sarı-lacivertlileri yarışta avantajlı konuma taşıdığı kaydedildi.

İMZALAR YAKIN

Aziz Yıldırım talimatı verdi! İmza artık an meselesi: Dünya yıldızı Fenerbahçe ye... 3

Fenerbahçe ile Marsilya arasında son detayların görüşüldüğü, kalan pürüzlerin giderilmesi halinde resmi imzaların kısa süre içinde atılabileceği belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

BAŞKAN TALİMATI VERDİ

Aziz Yıldırım talimatı verdi! İmza artık an meselesi: Dünya yıldızı Fenerbahçe ye... 4

Başkan Aziz Yıldırım'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına eksiksiz bir kadroyla çıkılmasını istediği öğrenildi. Bu doğrultuda yönetimin, devam eden transfer görüşmelerinin en kısa sürede sonuçlandırılması için çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.

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transfer Marsilya son dakika fenerbahçe Mason Greenwood
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