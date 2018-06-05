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Aziz Yıldırım tarihi kongreden sonra ilk kez görüntülendi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de 20 yıllık başkanlığı sona eren Aziz Yıldırım, seçimi kaybettiği tarihi kongrenin ardından ilk kez görüntülendi. Kızı Yaz ile birlikte eğlenen Yıldırım'ın oldukça mutlu olduğu görüldü.

Herkes seçimi kaybettikten sonra Aziz Yıldırım'ın ne yaptığını merak ediyordu!

Fenerbahçe’nin tarihi kongresinde Ali Koç ile girdiği yarışta büyük bir oy farkıyla başkanlığı kaybeden Aziz Yıldırım seçimin ardından ilk kez görüntülendi.

20 yıllık başkanlık dönemi sona eren Yıldırım önceki gün yakın dostları ile birlikte İstanbul Kandilli Sevda Tepesi’ndeydi.

Eşi Gonca Yıldırım’ın instagram hikayesinde paylaştığı görüntülerde kızları Yaz ile birlikte eğlenen Yıldırım’ın dinlenmeye çekildiği görüldü. Eski yöneticilerden İlhan Ekşioğlu’nun da bulunduğu ortamda Aziz Yıldırım’ın oldukça mutlu olduğu görülüyor.

(Posta)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe aziz yıldırım

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Aziz bey ben GS lı bir taraftar olarak sizin Türk Futboluna kazandırdıklarınızı her zaman takdir etmişimdir.Fakat Ali Koç un da Türk futboluna katkıda bulunacağı düşüncesindeyim 20 yıl alnınızın akıyla çalışıp çabaladınız artık emekliliğinizin tadını çıkarın başkanlık yarışını kaybetdiğinizi düşünmüyor bilakis kazandığınız ve Türkiye olarak kazandığımızın farkındayız Ali beyin de fenerbahçe ve türk futbolunu yeni başarılar kazandıracağına eminim haydi fb si gs beşiktaşlısı olarak dünyaya sesimizi duyuralım
kulübü batırdı gitti ali koç arkasını toplayacak güler tabii
Emekliliğin tadını çıkarıyor :D
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