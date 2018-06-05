Aziz Yıldırım tarihi kongreden sonra ilk kez görüntülendi!

Herkes seçimi kaybettikten sonra Aziz Yıldırım'ın ne yaptığını merak ediyordu!

Fenerbahçe’nin tarihi kongresinde Ali Koç ile girdiği yarışta büyük bir oy farkıyla başkanlığı kaybeden Aziz Yıldırım seçimin ardından ilk kez görüntülendi.

20 yıllık başkanlık dönemi sona eren Yıldırım önceki gün yakın dostları ile birlikte İstanbul Kandilli Sevda Tepesi’ndeydi.

Eşi Gonca Yıldırım’ın instagram hikayesinde paylaştığı görüntülerde kızları Yaz ile birlikte eğlenen Yıldırım’ın dinlenmeye çekildiği görüldü. Eski yöneticilerden İlhan Ekşioğlu’nun da bulunduğu ortamda Aziz Yıldırım’ın oldukça mutlu olduğu görülüyor.

(Posta)

