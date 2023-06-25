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Aziz Yıldırım: "Uğur Dündar’ı istifaya davet ediyorum"

25.06.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’ın söylemlerinin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve kulübe zarar verdiğini ifade ederek, Dündar’ı istifaya davet etti.

Aziz Yıldırım: "Uğur Dündar’ı istifaya davet ediyorum"

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaya, yazılı olarak cevap verdi. Yıldırım, Dündar’ın kendisi hakkında yazdığı yazının Fenerbahçe camiasına hakaret olduğunun altını çizerek, "Ayrıca şunu da herkes çok iyi bilmelidir ki Aziz Yıldırım, gerek 3 Temmuz’da, gerekse sonraki sancılı süreçlerin hiçbirinde yalnız kalmamış, 25 milyonluk camiamızın eşsiz gücünü her an yanında hissederek mücadelesini vermiş ve çok şükür ki haklılığı yıllar sonra da olsa ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle, Uğur Dündar’ın yazısında oluşturmaya çalıştığı imaj yersiz ve anlamsız olmakla birlikte camiamıza hakarettir. Aziz Yıldırım, şahsi hayatında yalnızca annesi ve babasına, onun dışında ise kişilere değil yalnızca büyük Fenerbahçe camiasına minnet duymaktadır" diye konuştu.

"UĞUR DÜNDAR’I FİİLİ OLARAK SÜRDÜREMEDİĞİ YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"

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Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’ı istifaya davet eden Yıldırım, Dündar’ın söylemlerinin sarı-lacivertli kulübe zarar verdiğini de söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Uğur Dündar, söylemleri ve eylemleriyle hem Sayın Ali Koç’a, hem de Fenerbahçe’ye zarar vermektedir. Kendisini, bundan kısa bir zaman önce şahsıma bir arkadaşımız aracılığıyla iletmiş olduğu, askerliğimle ilgili ’Tweetler atmaya kalkarsam efsaneler kestane olur’ sözüyle ne kastettiğini anlatmaya, 23 Haziran Cuma günü Erman Toroğlu’nun yazısındaki bahsettiği, şahsıma yönelik galiz küfürlerin ima edildiği yazıya cevap vermeye, dışarıdan nasıl gözüktüğünü açıkça görmesi için son mali genel kurulumuzun kaydını tekrar izlemeye ve artık fiili olarak sürdüremediği Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı koltuğundan istifa etmeye davet ediyorum."


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