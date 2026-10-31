İspanyollar duyurdu! Real Madrid'e Arda Güler'den haber var

El Clasico'daki başarılı zaferin ardından LaLiga'da zirve yarışını sürdüren Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid, 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Racing Santander ile kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı dev ekipte, son haftaların formda ismi Arda Güler'in sakatlık durumu sporseverleri endişelendirmişti.

KAS GERİLMESİNİ ATLATTI, TAKIMLA ÇALIŞTI

AS gazetesinde yer alan haberde, milli futbolcunun hafta içinde yapılan iki antrenmanda kas gerilmesi sebebiyle yer alamadığı belirtilmişti. Ancak genç yıldızdan Real Madrid taraftarlarını sevindiren haber geldi. Dün gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalışmalara katılan Arda Güler'in tamamen iyileştiği ve Racing Santander maçının kadrosunda yer alarak forma giyebileceği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 12 maçta 3 gol ve 5 asistle skora direkt katkı sağlayan Arda, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. LaLiga'da 2, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 golü bulunan milli oyuncunun, teknik direktör Jose Mourinho'nun sistemindeki kilit rolü her geçen gün pekişiyor.

LaLiga kapsamında oynanacak Racing Santander - Real Madrid karşılaşması, 1 Kasım Pazar günü TSİ 18:15'te başlayacak.