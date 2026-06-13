SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

Aziz Yıldırım ve yönetim kurulundan, Fenerbahçe Beko’ya başarı dileği

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’na ziyaret gerçekleştirdi.

Aziz Yıldırım ve yönetim kurulundan, Fenerbahçe Beko’ya başarı dileği

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Göktürk, Önder Fırat, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Tanju Kaya, Mustafa Aydın Acun, Savaş Adalet ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Beşiktaş ile eşleşen ve bu akşam serinin ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nı ziyaret etti.

OYUNCULARLA BİR ARAYA GELDİ!

Aziz Yıldırım ve yönetim kurulundan, Fenerbahçe Beko’ya başarı dileği 1

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yapacağı müsabakanın hazırlıkları bugün sabah saatlerinde yapılan şut antrenmanıyla tamamlanırken, Başkan Yıldırım ve yöneticiler de karşılaşma öncesinde teknik ekip ve oyuncularla ile bir araya geldi.

Aziz Yıldırım ve yönetim kurulundan, Fenerbahçe Beko’ya başarı dileği 2

Antrenmanın bir bölümünü takip eden Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ardından Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncularla sohbet ederek Beşiktaş karşısında başarı dileklerini ilettiler.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Zaniolo ve Nelsson için karar verildi!Galatasaray'da Zaniolo ve Nelsson için karar verildi!
Şenol Güneş yapay zekaya danıştı! Aldığı yanıt şaşırttıŞenol Güneş yapay zekaya danıştı! Aldığı yanıt şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Aziz Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.