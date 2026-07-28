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RAMS Başakşehir, Andreas Skov Olsen’i renklerine bağladı

RAMS Başakşehir, Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg’tan Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen’i şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

RAMS Başakşehir, Andreas Skov Olsen’i renklerine bağladı
Emre Şen
Andreas Skov Olsen

Andreas Skov Olsen

DAN Danimarka
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
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RAMS Başakşehir, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, Alman temsilcisi Wolfsburg’tan Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen’i şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya ekiplerinden Vfl Wolfsburg Kulübü’nün oyuncusu Andreas Skov Olsen ile 2026-2027 sezonunun sonuna dek, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Danimarka Milli Takımında da forma giyen Andreas Skov Olsen’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Geçen sezon kiralık olarak Rangers forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, 11 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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