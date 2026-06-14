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Aziz Yıldırım yeni Ferdi Kadıoğlu'nu buldu! Fenerbahçe'de Grimaldo harekatı

Fenerbahçe, sol bekte dünya çapında bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Bayer Leverkusen'in yıldızı Alejandro Grimaldo için resmi teklif yapma kararı aldı.

Aziz Yıldırım yeni Ferdi Kadıoğlu'nu buldu! Fenerbahçe'de Grimaldo harekatı
Burak Kavuncu
Alex Grimaldo

Alex Grimaldo

İSP İspanya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayer Leverkusen
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sol bek operasyonu başladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Ferdi Kadıoğlu'nun ardından yerine gelen isimlerden bir türlü istediği verimi alamazken, sol bekin yeni lideri olarak Bayer Leverkusen'in yıldız futbolcusu Alejandro Grimaldo'yu belirlediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, İspanyol oyuncu için Alman ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

HEDEFTE AVRUPA'NIN YILDIZI VAR

Aziz Yıldırım yeni Ferdi Kadıoğlu nu buldu! Fenerbahçe de Grimaldo harekatı 1

Bundesliga'da Bayer Leverkusen'in en önemli isimlerinden biri olan Grimaldo, son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çeken bek oyuncuları arasında yer alıyor. Hücum katkısı, duran toplardaki etkisi ve oyun kurulumundaki rolüyle öne çıkan İspanyol futbolcu için Fenerbahçe'nin ciddi bir mali paket hazırladığı belirtildi.

6 MİLYON EURO MAAŞ, 3 YILLIK SÖZLEŞME

Aziz Yıldırım yeni Ferdi Kadıoğlu nu buldu! Fenerbahçe de Grimaldo harekatı 2

Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki futbolcuya yıllık 6 milyon euro maaş ve 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı öğrenildi. Yönetimin kısa süre içerisinde Bayer Leverkusen'e resmi teklif sunması bekleniyor.

REKABET BÜYÜK

Aziz Yıldırım yeni Ferdi Kadıoğlu nu buldu! Fenerbahçe de Grimaldo harekatı 3

Ancak Fenerbahçe'nin transferde güçlü rakipleri bulunuyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal de Grimaldo için resmi temaslarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncunun önceliğinin ülkesine dönmek olduğu ifade edilirken, İspanya'dan istediği teklifleri alamaması halinde Fenerbahçe seçeneğinin masaya gelebileceği belirtiliyor.

FERDİ'NİN YERİNE YENİ LİDER

Aziz Yıldırım yeni Ferdi Kadıoğlu nu buldu! Fenerbahçe de Grimaldo harekatı 4

Ferdi Kadıoğlu'nun ardından sol bek pozisyonuna üst düzey bir isim kazandırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Grimaldo transferini yeni sezonun en önemli hamlelerinden biri olarak görüyor. Aziz Yıldırım'ın bizzat yakından takip ettiği operasyonun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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transfer Aziz Yıldırım bayer leverkusen fenerbahçe
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