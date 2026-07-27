İlyas Yalçıntaş, Asude Mercan ve Ayşenur Balcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş, Asude Mercan ve Ayşenur Balcı’ya uyuşturucu testi yapıldı.
Ünlü isimlere Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örnekleri üzerinden yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.
Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Yalçıntaş’ın test sonucunda;
Kan, idrar ve saçında da THC (esrar) çıktığı öğrenildi
Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni Ayşenur Balcı’ın test sonucu da belli oldu. Balcı'nın test sonucunda idrar ve saçında kokain çıktığı öğrenildi.
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Asude Mercan’ın da uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Mercan’ın test sonucunda;
Kan, idrar ve saçında da kokain çıktığı öğrenildi.
İşte uyuşturucu testi pozitif çıkan 11 ünlü isim;
Akın ALTAN
Asude MERCAN
Ayşenur BALCI
Buğra BALKAYA
Büşra TATAR
Cenk ÇÖTELİ
Emre AVAR
Hilal Zeynep HEDBE
İlyas YALÇINTAŞ
Orhan YILDIZ
Şefik Ömer DOLMAN
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