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İlyas Yalçıntaş, Asude Mercan ve Ayşenur Balcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında İlyas Yalçıntaş, Asude Mercan ve Ayşenur Balcı'nın da bulunduğu 11 sanatçı ve sosyal medya fenomeninin uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

İlyas Yalçıntaş, Asude Mercan ve Ayşenur Balcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Mustafa Fidan

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş, Asude Mercan ve Ayşenur Balcı’ya uyuşturucu testi yapıldı.

Ünlü isimlere Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örnekleri üzerinden yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.

İlyas Yalçıntaş, Asude Mercan ve Ayşenur Balcı nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu 1

ÜNLÜLERİN UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU! İLYAS YALÇINTAŞ'IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Yalçıntaş’ın test sonucunda;
Kan, idrar ve saçında da THC (esrar) çıktığı öğrenildi

İlyas Yalçıntaş, Asude Mercan ve Ayşenur Balcı nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu 2

AYŞENUR BALCI'NIN TESTİNDE KOKAİN ÖRNEĞİNE RASTLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni Ayşenur Balcı’ın test sonucu da belli oldu. Balcı'nın test sonucunda idrar ve saçında kokain çıktığı öğrenildi.

İlyas Yalçıntaş, Asude Mercan ve Ayşenur Balcı nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu 3

ASUDE MERCAN'IN DA UYUŞTURUCU TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Asude Mercan’ın da uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Mercan’ın test sonucunda;
Kan, idrar ve saçında da kokain çıktığı öğrenildi.

İŞTE TESTİ POZİTİF ÇIKAN 11 ÜNLÜ İSİM

İşte uyuşturucu testi pozitif çıkan 11 ünlü isim;

Akın ALTAN
Asude MERCAN
Ayşenur BALCI
Buğra BALKAYA
Büşra TATAR
Cenk ÇÖTELİ
Emre AVAR
Hilal Zeynep HEDBE
İlyas YALÇINTAŞ
Orhan YILDIZ
Şefik Ömer DOLMAN

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Anahtar Kelimeler:
Ayşenur Balcı İlyas Yalçıntaş uyuşturucu operasyonu
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