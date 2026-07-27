İlyas Yalçıntaş, Asude Mercan ve Ayşenur Balcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş, Asude Mercan ve Ayşenur Balcı’ya uyuşturucu testi yapıldı.

Ünlü isimlere Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örnekleri üzerinden yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.

ÜNLÜLERİN UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU! İLYAS YALÇINTAŞ'IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Yalçıntaş’ın test sonucunda;

Kan, idrar ve saçında da THC (esrar) çıktığı öğrenildi

AYŞENUR BALCI'NIN TESTİNDE KOKAİN ÖRNEĞİNE RASTLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni Ayşenur Balcı’ın test sonucu da belli oldu. Balcı'nın test sonucunda idrar ve saçında kokain çıktığı öğrenildi.

ASUDE MERCAN'IN DA UYUŞTURUCU TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Asude Mercan’ın da uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Mercan’ın test sonucunda;

Kan, idrar ve saçında da kokain çıktığı öğrenildi.

İŞTE TESTİ POZİTİF ÇIKAN 11 ÜNLÜ İSİM

İşte uyuşturucu testi pozitif çıkan 11 ünlü isim;

Akın ALTAN

Asude MERCAN

Ayşenur BALCI

Buğra BALKAYA

Büşra TATAR

Cenk ÇÖTELİ

Emre AVAR

Hilal Zeynep HEDBE

İlyas YALÇINTAŞ

Orhan YILDIZ

Şefik Ömer DOLMAN