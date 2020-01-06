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  4. Aziziye Belediyesinden eğitim yatırımı

Aziziye Belediyesinden eğitim yatırımı

ERZURUM HABERLERİ  | 06.01.2020 09:26 | Son Güncelleme

Aziziye Belediyesi ilçede eğitim ve öğretime desteklerini sürdürüyor.

Aziziye Belediyesi ilçede eğitim ve öğretime desteklerini sürdürüyor. Belediye başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçede faaliyet gösteren ortaokul son sınıf öğrencileri için hazırlanan Liselere Giriş (LGS) hazırlık yardımcı kitabı dağıtımı gerçekleştirdi. Beraberinde Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ile Fatih Ortaokulu, Atatürk İlköğretim Okulu, 19 Mayıs İlköğretim Okulu ve 23 Nisan İlköğretim Okullarında kitap dağıtımını gerçekleştiren Başkan Orhan, ilçe sınırlarındaki tüm okullarda bu dağıtımın yapıldığını dile getirdi. Hemen her yıl Aziziye’de ki okullarda benzer destek çalışmalarını sürdüren Başkan Orhan, eğitimcilerden ve öğrenci velilerinden tam not aldı.
GÖNÜLDEN GÖNÜLE AZİZİYE PROJESİ TAM GAZ DEVAM EDİYOR
İlk olarak Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan tarafından projeden fiile dönüştürülen ve öğrencilerin ihtiyaçlarının öğretmenlerin aracılığıyla Aziziye Belediyesi tarafından öncülüğünde başlatılan ‘Gönülden Gönüle Aziziye’ projesi de tam gaz devam ediyor. Bu projenin oluşumunda büyük katkısı olan Başkan Orhan, yerel yönetimler olarak daha da farklı projeler ile eğitim öğretime desteklerinin devam edeceğini söyledi. Bu sayede ihtiyaç sahibi öğrencilerin üslubuyla incinmeden ihtiyaçlarının giderildiğini anlatan Başkan Orhan, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana geleceğimizin teminatı çocuklarımız için desteklerimizi aksatmadan sürdürme gayretinde olduk. Yerel yönetimlerin asli görevi olmasa da kesinlikle yapması gereken çalışmalar olduğu kanaatindeyim” dedi.
YAVİLİOĞLU; BAŞKANIMIZIN DESTEKLERİNİ TAKTİR EDİYORUZ
Kitap dağıtım uygulamasında bulunan Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ise belediyenin böylesi uygulamalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yavilioğlu, son olarak 8. Sınıf öğrencileri için dağıtılan LGS kitabının öğrenciler için büyük bir eksikliğin tamamlandığına vurgu yaptı. Yavilioğlu, “Aziziye İlçe Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ilçemiz 8.sınıf öğrencilerimizin tamamına LGS hazırlık kitabı hediye ettiler. Eğitim öğretimin ortamlarımızın iyileştirilmesinde, akademik başarımızın artırılmasında, sosyal-kültürel etkinliklerimizde her zaman maddi ve manevi desteğini esirgemeyen başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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