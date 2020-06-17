Aziziye’de büyük sınavlar öncesi deneme sınavı

Aziziye Belediyesi ilki bu hafta sonu yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi tüm ilçede öğrenciler için sınav testleri dağıttı. Ortaokul ve lise öğrencilerine okul idarecileri aracılığıyla yaklaşık 1500 öğrenciye gönderilen testlerle sınav öncesi yeterlilik kazandırılması amaçlandı.

Hazırlanan testler içerisinde Başkan Muhammed Cevdet Orhan tarafından öğrencilere hitaben bir mektup yer aldı. Mektupta Aziziye Belediyesi olarak özellikle eğitim anlamında yıllardan beri sürdürülen çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirten Başkan Muhammed Cevdet Orhan, bu testlerle öğrencilerin başarılarına katkı sağlamak amacında olduklarını dile getirdi. Başkan Orhan, gönderilen mektupta şu görüşlere yer verdi:

“Hiç şüphesiz geleceğimizin teminatı olan sizlerin iş hayatına atılmasında büyük önem arz eden eğitim hayatınızda sınav maratonlarının birine daha dahil olmak üzeresiniz. İlköğretimden lise ye kadar öğrencilerimizin eğitim setlerinden kırtasiye malzemelerine varıncaya kadar birçok kalemde yaptığımız destekler sizlerin de malumudur. Ortaokul ve lise öğrencilerimiz için Haziran ayında yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi tüm ilçemizde ki ortaokullarda ve lise öğretim kurumlarında yapılmak üzere deneme sınavı hazırladık. Liselere Giriş Denemi Sınavı için LGS 3 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ise temel Yeterlilik testi adı altında sizlere takdim edilecek sınav testlerinde başarılı neticeler almanızı ümit ediyoruz. Mutlak surette sınav öncesi faydasını göreceğinizi umduğumuz bu testlerde başarılarınıza katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sizlerin başarısının bizleri daha çok mutlu edeceğinin bilinmesi isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle eğitim hayatınızın başarılarla geçmesini temenni eder, her birinizin bu ülkeye hizmet yolunda tüm gücünüzle mücadele etmenizi yürekten dilerim.”

