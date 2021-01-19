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Aziziye’de karla mücadele seferberliği

19.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Erzurum’da birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte Aziziye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmaları devam ediyor.

Erzurum’da birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte Aziziye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmaları devam ediyor. 7 gün 24 saat esasına göre uygulanan mesai uygulaması ile ilçe genelinde ana arterlerde ve sokaklarda karla mücadele etkili bir şekilde sürdürülüyor.
Mahalle statüsündeki 69 köy yolu ile 3 merkez mahallede aralıksız bir şekilde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de varlık gösterdiği çalışmalarda yollarda tuzlama çalışmaları da görülüyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kar yağışının ilk başladığı andan itibaren ekiplerin özverili bir şekilde çalıştığına dikkat çekti. Aziziye genelinde tüm makine parkının sahada olduğunu kaydeden Başkan Orhan, vatandaşlardan gelen taleplerinde en etkili şekilde değerlendirildiğini söyledi.
Başkan Orhan, “Aziziye’de geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda vatandaşımızı kara teslim etmeyeceğiz. Tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Tuzlama ve kar kaldırma işlemlerimiz süratle devam ediyor.” diye konuştu.

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