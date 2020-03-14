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Aziziye’de Korona fırsatçılarına göz açtırılmayacak

ERZURUM HABERLERİ  | 14.03.2020 14:32 | Son Güncelleme

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren gıda satış noktaları ve marketlere denetim gerçekleştirildi.Belediye zabıta ekiplerinin gün içerisinde yaptığı denetimlerde etiketler incelenerek zamlı satış yapan esnaf uyarıldı.

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren gıda satış noktaları ve marketlere denetim gerçekleştirildi.
Belediye zabıta ekiplerinin gün içerisinde yaptığı denetimlerde etiketler incelenerek zamlı satış yapan esnaf uyarıldı. Çin’in Wuhan kentinde baş gösteren tüm dünyaya yayılan Korona bulaşıcı hastalığını fırsata çevirmek isteyerek vatandaşların panik havasını istismara ederek fahiş zam yapanlar hakkında yüklü cezalar uygulanacak.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yerel yönetimler olarak halkı sömürmeyi amaç edinenlerin takibinde olacaklarının altını çizdi. Şu ana kadar zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde herhangi bir suç unsuru görülmediğini aktaran Başkan Orhan, “İlçe sınırları içinde tüm esnafı yakın takibe aldık. Şikâyetleri değerlendiriyoruz. İlçe esnafımızın şu ana kadar ki durumu itibariyle duyarlılığı bizleri mutlu etti.” dedi.
DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK
Başkan Orhan, Korona virüsü riskinin devam ettiği süre boyunca haksız satış yapan fırsatçı esnaf ve işletmeler konusunda gerken cezai işlemlerin uygulanacağını ifade etti. Başkan Orhan, “Vatandaşlarımız 4449125 numaralı telefon ile 0535 019 0191 whatsap şikayet hattı aracılığı ile Aziziye Belediyesi Beyaz Masa birimine ulaşarak şikayetlerini 24 saat boyunca iletebilirler.” diyerek sözlerini sürdürdü.

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