Azmiyle engelleri aşan Nazlıcan hayalindeki üniversiteyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyor

Annesine ev ve yemek işlerinde de yardımcı olan Aytekin, aynı zamanda Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanarak iş hayatına atılmayı planlıyor.

İnternetten ve hocalarının kaydettiği seslerini telefondan dinleyerek sınavlara ve derslerine çalışan Aytekin, haziran ayında girdiği Yüksek Öğretim Kurumları sınavında Erzurum Atatürk Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünü kazandı.

Görmeyen gözlerine rağmen hayata küsmeyip annesi ve öğretmenlerinin desteğiyle lise eğitimini tamamlayan Aytekin, "Görme engelli olmak hayatın sonu değil." diyerek, hayaline kavuşmak için üniversite sınavlarına hazırlandı.

Nazlıcan Aytekin, AA muhabirine, doğuştan görme engelli olduğunu belirterek, "İlk ve ortaokulu Görme Engelliler Okulunda bitirdim. Liseyi de düz lisede okudum. Sağ olsun lisedeki öğretmenlerim bana öğretmenden ziyade abla kardeş gibi yaklaştı." dedi

Üniversite okumanın hayaliyle yaşadığını anlatan Aytekin, hiçbir zaman hayata küsmediğini, okumak için mücadele verdiğini dile getirdi.

Aytekin, pandemi döneminde derslere online olarak katıldığını ifade ederek, "Hayatımın bütün sürecinde en büyük destekçim annem oldu. Annem olmasaydı hiçbir şeyi başaramazdım. Arkadaşlarımın desteğini de inkar edemem. Üniversite hayalimdi, kazanmayı çok istiyordum. Kazandığım gün çok heyecanlandım, sevinçten ağladım. İstediğim bölüm geldi, inşallah bu bölüme uygun iş bulur çalışırım." diye konuştu.

Yaşamayı, insanları ve hayatı çok sevdiğini vurgulayan Aytekin, ömrünün sonuna kadar okumaktan vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

- "Görme engeli hayatın sonu olamaz diyerek hayata tutundum"

Aytekin, azmi ve özgüveni sayesinde güçlü bir kişiliği olduğuna işaret ederek, "Okumayı çok seviyorum. Pes etmek bana göre değil, 'görme engeli hayatın sonu olamaz' diyerek hayata tutundum. Yaşantımdan memnunum, bölümümü başarıyla bitirip üniversiteden mezun olmak istiyorum." ifadesini kullandı.