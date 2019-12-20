B12 seviyeniz 500’ün üstünde olmalı

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, B12 vitaminin klinik hastalarının tahlillerinde en çok eksikliğini gördüğü değer olduğunu belirterek, “Eksikliğinin yol açtığı hastalıklara baktığımızda; unutkanlık, halsizlik, yorgunluk, el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, baş dönmesi, dilde ağrı ve uyuşma, denge kaybı, kol ve bacaklarda güçsüzlük, depresif bir ruh hali görülmektedir” dedi.

B12 EKSİKLİĞİ YÜKSEK ORANDA İSE İĞNE TEDAVİSİNE BAŞLANABİLİR

Vitamin B12 eksikliği yüksek oranda ise; iğne şeklinde tedaviye başlanabileceğini anlatan Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Hastalara eksiklik düzeylerine göre hap şeklinde de B12 vitamini verilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta emilim eksikliği olanlar, yaşlılar , mide ve bağırsakta emilim bozuklukları ve hastalıkları olanların iğne şeklinde B12’yi almaları daha etkili olacaktır.

İkinci dikkat edilmesi gereken nokta ise ; başlangıçta düşük düzeylerde olan B12 seviyeleri iğne ve hapla arttırılabilir ama bir kaç aylık tedaviden sonra ek desteği bırakmadan önce kan tahlillerinizi yaptırıp B12 seviyelerinize baktırıp doktorunuzun istediği oranlara gelmesiyle destekleri bırakmanız gerekmektedir.