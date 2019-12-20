Mynet Trend

B12 seviyeniz 500’ün üstünde olmalı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, B12 seviyesinin 500’ün üzerinde olması gerektiğini söyledi.

B12 seviyeniz 500’ün üstünde olmalı

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, B12 vitaminin klinik hastalarının tahlillerinde en çok eksikliğini gördüğü değer olduğunu belirterek, “Eksikliğinin yol açtığı hastalıklara baktığımızda; unutkanlık, halsizlik, yorgunluk, el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, baş dönmesi, dilde ağrı ve uyuşma, denge kaybı, kol ve bacaklarda güçsüzlük, depresif bir ruh hali görülmektedir” dedi.

B12 EKSİKLİĞİ YÜKSEK ORANDA İSE İĞNE TEDAVİSİNE BAŞLANABİLİR

Vitamin B12 eksikliği yüksek oranda ise; iğne şeklinde tedaviye başlanabileceğini anlatan Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Hastalara eksiklik düzeylerine göre hap şeklinde de B12 vitamini verilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta emilim eksikliği olanlar, yaşlılar , mide ve bağırsakta emilim bozuklukları ve hastalıkları olanların iğne şeklinde B12’yi almaları daha etkili olacaktır.

İkinci dikkat edilmesi gereken nokta ise ; başlangıçta düşük düzeylerde olan B12 seviyeleri iğne ve hapla arttırılabilir ama bir kaç aylık tedaviden sonra ek desteği bırakmadan önce kan tahlillerinizi yaptırıp B12 seviyelerinize baktırıp doktorunuzun istediği oranlara gelmesiyle destekleri bırakmanız gerekmektedir.

B112 EKSİKLİĞİ 6-24 AY SONRA TEKRARLAYABİLMEKTEDİR

Üçüncü önemli nokta ise B12 eksikliği 6-24 ay sonra tekrarlayabilmektedir. Bu nedenle muhakkak rutin kan tahlillerinizi yılda 1 veya 2 kere yaptırıp B12 seviyelerinizinde minimum 500 ün üstünde tutmaya devam ettirmeniz gerekmektedir” diye konuştu.

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “En sık yapılan hata ; B12 seviyenizi takviyeyle yükseltip bir daha B12 seviyenize baktırmamanız olacaktır” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü; “B12 vitamini D vitamini gibi zamanla değişen ve azalan bir vitamindir . Takip ve takviye önemlidir. Bedenin hiçbir hücresinin B12 eksikliği sorunu yaşamaması için, B12 seviyeleri 500-700 pg/ml aralığında tutulması gerekmektedir. Bizim tahlillerde sevdiğimiz rakamlar ise 700-800 aralığıdır.”

B12 seviyeniz 500’ün üstünde olmalı

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
Diyabet hastaları ilaçlarını kullanmıyorDiyabet hastaları ilaçlarını kullanmıyor
‘Parmak bebek’ olarak doğdu ama pes etmedi!‘Parmak bebek’ olarak doğdu ama pes etmedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
b12 eksikliği b12 eksikliği tedavi b12 eksikliğinde ne yapılmalı

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

PSA değerinin yükselmesi ne demektir?

PSA değerinin yükselmesi ne demektir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alzheimer’ın en temel 10 belirtisi

Alzheimer’ın en temel 10 belirtisi

Çocukları gripten korumanın 5 yolu

En çok o çocukları tehdit ediyor!Dikkat, ağır sonuçları olabilir

Nijerya'da 800 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle bodur kaldı

Nijerya'da 800 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle bodur kaldı

Şoförlere ’uyku apnesi testi yapılsın’ önerisi

Şoförlere ’uyku apnesi testi yapılsın’ önerisi

GİMRİKAM ile MR sektörüne ilişkin yerli ve milli üretim yapılacak

GİMRİKAM ile MR sektörüne ilişkin yerli ve milli üretim yapılacak

"Akran desteği" tedavinin önemli unsurlarından

"Akran desteği" tedavinin önemli unsurlarından

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.