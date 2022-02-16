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'Baba' dizisi ilk bölümüyle büyük ses getirdi

16.02.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV’nin Ay Yapım imzalı heyecanla beklenen dizisi ‘Baba’ dün akşam ekran yolculuğuna başladı. Çarpıcı hikayesi ve görkemli oyuncu kadrosuyla ses getiren dizi reytinglerde adını üst sıralara yazdırmayı başarırken sosyal medyaya da damgasını vurdu. Kaderlerini değiştirecek uçak kazasının ardından Ödemiş’ten İstanbul’a gelen Saruhanlı ailesinin yaşayacakları ise şimdiden büyük merak uyandırdı.

'Baba' dizisi ilk bölümüyle büyük ses getirdi

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ve son yılların başarılı, genç oyuncusu Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı, etkileyici hikayesiyle övgü dolu yorumlar alan ‘Baba’ dün akşam izleyiciyi ekran başına kilitledi. ‘Baba’nın heyecanla beklenen ilk bölümünde Saruhanlı ailesinin hayatı, bir uçak kazasının ardından kendilerine hiç beklemedikleri bir mirasın kalmasıyla tamamen değişti.

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Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te aile apartmanında hep beraber mütevazi bir hayat süren, geleneklerine bağlı geniş bir aileydi. Ailenin reisi Emin Saruhanlı, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı otoriter bir babaydı. Diğer tarafta ise İstanbul’da bambaşka bir hayata sahip zengin Saruhanlı ailesi vardı. Bu ailenin reisi Mehmet Ali Saruhanlı, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biriydi.

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BABA SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN KONU OLDU!

‘Baba’, birinci bölümüyle ABC1 20+'da 6.18 izlenme oranı (rating), 13.53 izlenme payı (share), AB'de 5.44 izlenme oranı (rating), 13.43 izlenme payı (share), TOTAL’de 5.43 izlenme oranı (rating) 12.18 izlenme payı (share) elde ederek adını üst sıralara yazdırmayı başardı. #Baba etiketi Twitter Türkiye'de 18 saat 40 dakika boyunca TT listesinde kaldı. Emin Saruhanlı’ya hayat veren usta oyuncu Haluk Bilginer ise oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bıraktı. ‘Baba’ ile ekranlara geri dönen Haluk Bilginer, 12 saat 10 dakika boyunca sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

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MEHMET ALİ SARUHANLI VE AİLESİ, UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Ali Saruhanlı’nın torunu Çisem’in düğünü için tüm ailenin Buenos Aires’e giden uçağa binmeleri Saruhanlıların kaderini tamamen değiştirdi. Yaşanan uçak kazasında Mehmet Ali Saruhanlı ve tüm ailesi yaşamını yitirdi. Yıllardır görüşmediği kardeşinin ölüm haberini televizyondan öğrenen Emin büyük bir yıkım yaşadı. Mehmet Ali Saruhanlı’nın hayattaki tek akrabası ve mirasçısı olan Emin Saruhanlı, bu durumu kendi karısı, çocukları da dahil kimsenin öğrenmesini istemezken cenazede gazetecilerin kendisini çekmesiyle gerçekler açığa çıktı.

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SARUHANLI AİLESİ BİLMEDİKLERİ BİR HAYATA ADIM ATTI

Tüm bu olayların üzerine bir süredir hafızasıyla ilgili sorun yaşayan ve sürekli Resmiye isimli bir kadının hayalini görmeye başlayan Emin, gizlice yaptırdığı testler sonucunda alzheimer başlangıcında olduğunu öğrendi. Başta Mehmet Ali Saruhanlı’dan kalan mirası kabul etmeyeceğini söyleyen Emin, hastalığını öğrendikten sonra ailesi için mirası kabul etti ve finalde ailesiyle birlikte İstanbul’a Saruhanlı köşküne adım attı. Ailenin hapisteki oğlu Kadir Saruhanlı ise tahliye olup geri döndüğünde boş bir evle karşılaştı. Ailesi hiçbir haber vermeden gitmişti… Ödemiş’ten İstanbul’a bilmedikleri bir hayata adım atan Saruhanlı ailesinin yaşayacakları izleyicide büyük merak uyandırdı.

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Haluk Bilginer
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