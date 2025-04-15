Bıyık bırakan Peker Açıkalın'dan sonra Niran Ünsal da merak edildi! İşte son hali

'Avrupa Yakası' dizisindeki Gaffur rolüyle hafızalara kazınan ve bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Peker Açıkalın, geçtiğimiz yıl zor zamanlar yaşamıştı. Beyin kaması geçiren Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti.

Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncu Instagram'ı aktif kullanmaya devam ediyor. Sık sık paylaşımlar yapan oyuncu bu kez saçlarını kazıttı, bıyık bıraktı.

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Peke Açıkalın'ın ardından eski eşi şarkıcı Niran Ünsal da merak edildi. Bir dönem tesettüre girince çok konuşulan ve güçlü sesiyle tanınan Niran Ünsal artık gözlerden uzak yaşıyor.

TESETTÜRE GİRMİŞTİ

Ünsal, işlerin yolunda gitmediğini, peruk takmanın da çare olmadığını belirterek saçlarını yeniden açma kararı aldığını söylemişti.

O dönemde oldukça gündem olan Niran Ünsal sahne tarzı ve değişimiyle gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan şarkıcıyı görenler "Bu ne güzellik", "Kadın yaşlanmamış hiç", "41 kere maşallah" yorumlarında bulundu.