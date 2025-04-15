Esra Erol’un programındaki ‘kaynana-damat aşkı’ infial yaratmıştı! RTÜK Başkanı açıkladı: Esra Erol’da programına inceleme başlatıldı

Atv'de yayınlanan Esra Erol'da da ortaya çıkan damat-kayınvalide ilişkisi mide bulandırdırdı. 21 yaşında ve 3 aylık nişanlı olan Cuma Doğan, 47 yaşındaki kayınvalidesi Güldane Şahin ile kaçtı. Ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da ortaya çıktı.

İğrenç olaya dair tepkiler sürerken RTÜK hareketi geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin programa dair inceleme başladıklarını şu sözlerle açıkladı:

"İNCELEME BAŞLATILDI"

ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir.

Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz “İlke Kararları”nı bir kez daha önemle hatırlatırız."