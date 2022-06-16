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  4. Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek deniz kenarından bikinili poz verdi!

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek deniz kenarından bikinili poz verdi!

16.06.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Dilara Aksüyek ilk olarak, 2012 yılında ekranlara gelen "Evlerden Biri" adlı dizide 'Filiz' rolüne hayat vererek oyunculuk deneyimini yaşadı. İlerleyen yıllarda birçok projede yer alan Aksüyek, son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek deniz kenarından bikinili poz verdi!

Hem özel hem kariyer hayatıyla göz önündeki isimlerden biri olan Dilara Aksüyek, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye başladı. Düzgün fiziğiyle bikinili poz veren oyuncu, binlerce beğeni aldı.

DENİZ KENARINDAN BİKİNİLİ POZ VERDİ

34 yaşındaki oyuncu Dilara Aksüyek deniz, kum ve güneşin keyfini sürdü.

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek deniz kenarından bikinili poz verdi!

Deniz kenarından bikinili pozunu paylaşan oyuncu, o pozla yaklaşık 27 bin beğeni aldı.

Dilara Aksüyek deniz kenarından bikinili poz verdi!

2015'te yayınlanan Adı Mutluluk dizisinde Dolunay karakteri ile başrolü üstlenen Aksürek, ilerleyen yıllarda Mahrumlar, İstanbullu Gelin, Arıza, Baş Belası gibi projelerle de ekranlara geldi.

Dilara Aksüyek deniz kenarından bikinili poz verdi!

Şimdilerde başrolünde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisinde başrol Elif rolüne hayat veriyor.

Dilara Aksüyek deniz kenarından bikinili poz verdi!

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek deniz kenarından bikinili poz verdi!

Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek deniz kenarından bikinili poz verdi!

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Dilara Aksüyek
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