Baba dizisinin Elif'i Dilara Aksüyek deniz kenarından bikinili poz verdi!

Hem özel hem kariyer hayatıyla göz önündeki isimlerden biri olan Dilara Aksüyek, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye başladı. Düzgün fiziğiyle bikinili poz veren oyuncu, binlerce beğeni aldı.

DENİZ KENARINDAN BİKİNİLİ POZ VERDİ

34 yaşındaki oyuncu Dilara Aksüyek deniz, kum ve güneşin keyfini sürdü.

Deniz kenarından bikinili pozunu paylaşan oyuncu, o pozla yaklaşık 27 bin beğeni aldı.

2015'te yayınlanan Adı Mutluluk dizisinde Dolunay karakteri ile başrolü üstlenen Aksürek, ilerleyen yıllarda Mahrumlar, İstanbullu Gelin, Arıza, Baş Belası gibi projelerle de ekranlara geldi.

Şimdilerde başrolünde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisinde başrol Elif rolüne hayat veriyor.





