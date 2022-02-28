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Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat yarı çıplak yatak pozunu paylaştı! ''Şapkasız çıkmam''

28.02.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Ayda Aksel ve Özge Yağız gibi isimlerin paylaştığı Baba dizisi, SHOW TV ekranlarında iddialı bir başlangıç yaptı. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak, senaristliğini Gökhan Horzum'un üstlendiği Baba dizisinde Şahika Saruhanlı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, yarı çıplak yatak pozuyla Instagram'ı salladı.

Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat yarı çıplak yatak pozunu paylaştı! ''Şapkasız çıkmam''

Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Targun Hatun karakteriyle beğeni toplayan ve şimdilerde Baba dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Bayat, göğüslerini şapkayla örttüğü pozuna ''Üstsüz çıkmam'' notunu düştü. Güzel oyuncunun cesur paylaşımına, ''Her zaman ateşli'' ve ''Güzelliğinden öleceğim'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Zeynep Tuğçe Bayat'ın beğeni yağmuruna tutulan iddialı pozları:

Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat sütyensiz yatak pozunu paylaştı! Göğsünü bakın nasıl örttü

Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat sütyensiz yatak pozunu paylaştı! Göğsünü bakın nasıl örttü

Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat sütyensiz yatak pozunu paylaştı! Göğsünü bakın nasıl örttü

1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Sonrasında Anadolu Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi alan güzel oyuncu, 2009 yılında yer aldığı Arka Sıradakiler dizisiyle ekran macerasına adım attı.


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Kuruluş Osman dizisi Haluk Bilginer Zeynep Tuğçe Bayat
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