Baba dizisinin Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat yarı çıplak yatak pozunu paylaştı! ''Şapkasız çıkmam''

Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Targun Hatun karakteriyle beğeni toplayan ve şimdilerde Baba dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Bayat, göğüslerini şapkayla örttüğü pozuna ''Üstsüz çıkmam'' notunu düştü. Güzel oyuncunun cesur paylaşımına, ''Her zaman ateşli'' ve ''Güzelliğinden öleceğim'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Zeynep Tuğçe Bayat'ın beğeni yağmuruna tutulan iddialı pozları:

1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Sonrasında Anadolu Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi alan güzel oyuncu, 2009 yılında yer aldığı Arka Sıradakiler dizisiyle ekran macerasına adım attı.



