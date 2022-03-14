Baba dizisinin setinde kriz çıktı! Kar fırtınasında 16 saat...

Haluk Bilginer’in başrolünü oynadığı “Baba” dizisinin setinde kriz çıktı. Kar fırtınasının olduğu gün çalışma saati kuralları ihlal edildi ve kamera arkası ekibi 16 saat çalıştırıldı.

Bunun üzerine setten Sinema Emekçileri Sendikası’na çalışanlardan şikayetler gitti.

Yapım şirketiyle ilgili yasal girişimlerde bulunması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunan sendika şu açıklamayı yaptı:

“Yapımcılığını Ay Yapım’ın yapmakta olduğu Baba adlı dizi projesinde 4857 sayılı iş kanuna aykırı olarak 16 saate varan çalışma tespit edilmiştir. Yasanın fazla çalışmayı düzenlediği 41 ve 63 maddeleri ile çalışma süreleri yönetmeliği gereğince çalışma süreleri günlük 11 saati aşamaz. Fazla mesailer dahil olmak üzere bu süreyi aşan her çalışma suç teşkil ettiği gibi idari para cezası da verilebilmektedir. İşveren temsilcisi ile yaptığım yapmış olduğumuz görüşmede çalışma sürelerini aşıldığı kabul edilmiş olmasına rağmen çekimlere devam edilmiştir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde gerekli yasal başvurular yapılacaktır.”

