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Baba mesleği kalaycılığı ayakta tutmaya çalışıyorlar

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Yakup ve Osman Eren kardeşler, baba mesleği olan kalaycılığı ayakta tutabilmek için çalışıyor.50 yaşındaki Yakup Eren, kalaycılık mesleğinin çok eski olduğunu belirterek, "Hakkın rahmetine kavuşan babamız Mehmet Eren ve ilçedeki bir başka kalaycı rahmetli Hacı Mustafa Değirmenci’nin uzun yıllar emek verdikleri ve alın teri döktükleri bu kutsal mesleği yaşatmanın huzuru içindeyiz" diye konuştu.Kalaycılık mesleğinin çok emek istediğinin altını çizen Yakup Eren, kalaylı kapların daha sağlıklı olduğunu iddia ederek, "Bazı sahtekarlar kalay yerine daha ucuz olan kurşun kullanıyorlar ve insan sağlığı ile oynuyorlar.

Baba mesleği kalaycılığı ayakta tutmaya çalışıyorlar

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Yakup ve Osman Eren kardeşler, baba mesleği olan kalaycılığı ayakta tutabilmek için çalışıyor.
50 yaşındaki Yakup Eren, kalaycılık mesleğinin çok eski olduğunu belirterek, "Hakkın rahmetine kavuşan babamız Mehmet Eren ve ilçedeki bir başka kalaycı rahmetli Hacı Mustafa Değirmenci’nin uzun yıllar emek verdikleri ve alın teri döktükleri bu kutsal mesleği yaşatmanın huzuru içindeyiz" diye konuştu.
Kalaycılık mesleğinin çok emek istediğinin altını çizen Yakup Eren, kalaylı kapların daha sağlıklı olduğunu iddia ederek, "Bazı sahtekarlar kalay yerine daha ucuz olan kurşun kullanıyorlar ve insan sağlığı ile oynuyorlar. Biz gerçek kalay kullanıyoruz. Kapları önce ateşte yakarak tavlayıp daha sonra koyun derisi palaska ile kumlayarak hazır hale getirip yüksek ateşte kalaylamayı bitiriyoruz” dedi.

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