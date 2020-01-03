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  4. "Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Kütahya'da izleyicilerle buluştu

"Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Kütahya'da izleyicilerle buluştu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.01.2020 21:00 | Son Güncelleme

"Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Kütahya'da izleyicilerle buluştu

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Kütahya'da izleyicilerle bir araya geldi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya, filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin katıldı.

Film gösterimi öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Ahmet Kural, Antalya'daki galadan sonra Anadolu turnesine çıktılarını, Bursa'dan sonra memleketi Kütahya'da olmaktan da mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye turnesinden sonra Avrupa turnesine çıkacaklarını aktaran Kural, "Türkiye'de 22 şehir, Avrupa'da da 4 şehir gezeceğiz. Burada vatandaşlarımızla buluşacağız." dedi.

Cemcir de filmde en çok beğendikleri sahnenin balkon ve mezarlık sahnesi olduğunu anlattı.

İlk üç günde filme ilginin yoğun olduğunu ifade eden Cemcir, "Filme olan ilgi beklediğimizden daha fazla oldu. Vatandaşlarımız bize yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Tanrısevsin ise izleyicilerin filmi izlerken büyük keyif alacaklarını dile getirdi.

Oyuncular daha sonra sinemaseverlerle "Baba Parası" filmini izledi.

Yönetmenliği ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı filmde Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin'in yanı sıra Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Ayhan Taş, Özgür Emre Yıldırım ve Deniz Barut rol alıyor.

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Baba Parası Film Kütahya Murat Cemcir Sinema

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