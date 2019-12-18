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Baba Parası’nda 30 yıl yaşlanan Murat Cemcir’in makyajı büyük ilgi gördü

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Yeni yılla birlikte tüm Türkiye'de vizyona girecek 'Baba Parası'nın hem baba hem de çapkın oğlu Niyazi'yi canlandıran başrol oyuncusu Murat Cemcir, büyük ilgi gören makyaj haberlerinin ardındaki bir gerçeğe dikkat çekti.

Baba Parası’nda 30 yıl yaşlanan Murat Cemcir’in makyajı büyük ilgi gördü

Murat Cemcir, öncelikle kendisini otuz yıl yaşlı gösteren makyaj çalışması için birçok kişinin büyük bir emek verdiğini ifade etti.

"Aynı sette hem baba hem oğul olmayı şöyle bir an gözünüzün önüne getirin. Bir rolden sıyrılıp tamamen zıt bir karaktere bürüneceksin. Kolay iş değil. Hazırlık sürecinde kamera arkası ekibe büyük iş düşüyor" diyen Cemcir, sözlerini şöyle sürdürdü;

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"Bu işte çalışan ve disiplinli davranan başarılı olur. Sonuçta geleceğe bir mesaj bırakıyoruz. Bu filmler tarihe kalıyor. Yaptığımız iş kim bilir daha kaç kez tekrar tekrar izlenecek. Titizlikle çalışıyoruz, inşallah...’"

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BABA PARASI, 1 OCAK'TA SİNEMALARDA

Selçuk Aydemir imzalı Baba Parası’nda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol alıyorlar. Baba Parası 1 Ocak’ta seyirciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Cemcir Baba Parası

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
onca para harca ...bunmudur lan makyaj...uydurma olmuş...
Duruş 18 lik delikanlı surattaki makyaj 90. Öyle bir duruş ve bakis sergile ki o makyaja gerek kalmasin. Tabi oyunculuk sıfır...
a. kuralın filmlerine gidenin.... yok hükmünde artık..
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