Baba Vanga’nın Kasım 2026 kehaneti yeniden gündemde! Dünyayı bekleyen büyük olay

1996 yılında hayatını kaybeden kahinin geleceğe ilişkin net bir yazılı arşivi bulunmuyor. Bu nedenlere yıllara dayanan sözlü gelenek, anlatılarla ortaya çıkan kitaplar ve doğrulanmayan listeler internette yer alıyor. Fakat bazı detaylar oldukça dikkat çekiyor. Önümüzdeki en korkutucu tarih ise; Kasım 2026.

Sosyal medyada yayılan kehanet söylentilerine göre; Kasım 2026’da Dünya atmosferine dev bir araçla uzaylılar teşrif edecek ve biz ilk olarak dünya dışı yaşamla bir araya geleceğiz. Fakat kesin bir şekilde bu tarihi verdiğine dair net bir kayıt da bulunmuyor.

Ünlü kahinin yeğeni Krasimira Stoyanova’ya atfedilen bir anlatıda ise bu durumun 2026’nın kasım ayında değil de 200 yıl sonra ortaya çıkabileceği de belirtiliyor. Bu iki farklı söylenti, internetteki dağılımda zamanla kehanetlerin de değiştiğini gösteriyor.

SIRA DIŞI BİR DÜNYA TAKVİMİ

Uzun bir tarihsel listeye sahip olan bu kehanet anlatısında, 2125 yılında derin uzaydan sinyaller alınabileceği belirtiliyor. 2130’da ise dünya dışı varlıkların öğretileri sayesinde “suyun altında yaşamaya” başlayacağız.

Fakat asıl korkutucu gerçeğin bizi beklediği tarih ise; 2221! Sebebi ise hepimizin bilim kurgu filmlerinden aşina olduğu zaman yolculuğunun keşfi. O tarihte nasıl yapılacağı tam olarak çözülen bir zaman yolculuğunun insanlığın rotasını sonsuza kadar değiştirecek olduğu belirtiliyor.

YENİ BİR İNSAN TÜRÜ ORTAYA ÇIKIYOR

Listenin en karanlık tarafı ise; 2371 yılında yaşanacak bir kıtlık öngörüsünün ardından insan yapısının tamamen değişeceğine dair bir veri. 2378 yılında tamamen yeni bir insan türünün ortaya çıkacağı öne sürülen bu kehanetlerde, büyük bir savaşın ardından şehir yapıları da tamamen değişecek. Bu değişim için 4302 yılına işaret eden Baba Vanga, aynı zamanda bu tarihte bütün hastalıkların da şifasının bulunacağını iddia ediyor.

4308 yılı ise; insanların beyin kapasitelerinin %34’üne ulaşarak nefret duygusundan tamamen arınacağını, 4599 yılında ise ölümsüzlüğe adım atacağını da kehanet iddialarının arasında görüyoruz. Hatta öyle ki; insan nüfusu 340 milyara kadar çıkacak.

DÜNYANIN SONU NE ZAMAN?

Bu denli gelişen insan türüne ne olacak derseniz, evrenin dış sınırlarını bile keşfeden insanların bu sınırı geçmeye karar vereceği ve böylece bildiğimiz gerçekliğin ortadan kalkacağı belirtiliyor.

Yazılı metinlerin ve ses kayıtlarının olmaması her ne kadar bu kehaneti teyit etmese de 5079 yılını bu konuda işaret ediyor. Fakat internet dünyasında büyüyen kanıtsız ve merak uyandırıcı tahminler her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor.