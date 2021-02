Baba ve oğlunun hayvan sevgisi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bisiklet ve lastik tamirciliği yapan baba Nevzat Erdoğan (70) ile oğlu Serdar Erdoğan (36) günlük kazançlarından sokak hayvanlarına her gün yiyecek parası ayırıyorlar. Baba oğlun hayvan sevgisi çevredeki vatandaşların da takdirini kazanıyor.

Baba ve oğlu akşam saatlerinde iş yerlerini kapattıktan sonra kasaptan beş kutu tavuk eti alarak sokak hayvanlarını besliyorlar. Konak Mahallesi’nde oturan baba ve oğlu aldıkları tavuk etlerini her akşam kendilerini bekleyen kedi ve köpeklere vererek karınlarının doyurmalarını sağlıyorlar. Mahallenin kedileri her gün saat 18.00’de Nevzat ve Serdar Erdoğan’ın geleceği bilerek aynı saatte beslendikleri alanda baba ve oğlu bekliyor.

"Hayvanları çok severim"

Bisiklet ve lastik tamir ustası baba Nevzat Erdoğan, "Beni köpek ve kedileri çok severim son iki yıldır dükkanımdan kazandığım paralarla sokak hayvanları için yiyecek alarak karınlarını doyurmaktayım. Bu bana huzur veriyor. Sağ olduğum sürece bu geleneği devam edeceğim." dedi.