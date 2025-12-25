Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

Detaylar geliyor...

KAMUOYU DUYURUSU

Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir.

Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca Teknik Direktörümüzün kararı doğrultusunda dünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir.

Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır.

FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz.

Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Samsunspor Futbol Kulübü

TEKNİK DİREKTÖR THOMAS REIS ACIKLAMIŞTI!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Transfer konusu olarak ne noktadalar bilmiyorum. Bu hayatın bir parçası profesyonel olarak iş yapıyoruz ama son zamanlardaki takındığı tavırları anlamıyorum. Sonuçta kendisini geliştirmesi adına Samsunspor ona bu şansı verdi. Kendisi ile maçtan önce bir toplantı yaptım. Bu maçta kadroda olmak isteyip istemediğini sordum. Olmak istemediğini söyledi.'' dedi.

Reis, ''Biz, Musaba'yı korumaya çalıştık. Ona destek olmaya çalıştık. Ama kendisi farklı davranmayı tercih etti. Tırnak içinde söylüyorum. Yeni kulübü kendisiyle iletişim kurdu. Bu da hoşuma gitmedi. Direkt olarak futbolcuyla iletişime geçmeleri çok sevdiğim bir şey değil. Anthony Musaba antrenmana katılmadı, bu saygısızlıktır. Belki de Ocak ayında farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Ancak 31 Aralık'ta toplanacağız. Onun da gelmesi lazım." açıklamasında bulundu.