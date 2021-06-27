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Babalar Günü için en çok akıllı telefon alındı

27.06.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım: - "Babalar Günü sepet ortalaması mağazalarda 1.334 TL, mediamarkt.comtr'de ise 2 bin 408 TL oldu. Geçen yılın aynı kampanya dönemine oranla hem mağaza ziyaretlerimizin hem de mediamarkt.com.tr'nin trafiğinin arttığını görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Babalar Günü döneminde en çok akıllı telefon, erkek bakım setleri ve kulaklık satışı gerçekleştirdi.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, Babalar Günü öncesinde tıraş makinelerinden TV'lere, akıllı saatlerden bilgisayar aksesuarlarına ve akıllı telefonlara kadar pek çok kategoride indirim başlatan şirket, babalara en çok hangi hediyelerin alındığını paylaştı.

Buna göre, bu yıl babalara yine en fazla akıllı telefon alınırken, hediye sıralamasında yüz, saç ve vücut bakım setleriyle kulaklıklar en fazla tercih edilen diğer hediye alternatifleri oldu.

Babalar Günü için alışveriş yapanların yüzde 55'i erkek olarak kayda geçerken, en fazla harcama yapanlar ise 25 ila 34 ve 35 ila 44 yaş aralığındakiler olarak gerçekleşti. Bu yaş grubunu 18 ila 24 ve 45 ila 54 yaş aralığı izledi.

MediaMarkt, Babalar Günü kampanyası çerçevesinde 15 bin adede yakın kargo gönderimi yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, şunları kaydetti:

"Babalar Günü sepet ortalaması mağazalarda 1.334 TL, mediamarkt.comtr'de ise 2 bin 408 TL oldu. Geçen yılın aynı kampanya dönemine oranla hem mağaza ziyaretlerimizin hem de mediamarkt.com.tr'nin trafiğinin arttığını görüyoruz. Yine bu iki dönem karşılaştırıldığında ciroda ise yüzde 25,3'lük bir yükselme elde ettik. Yapılan alışverişler doğrultusunda 14 bin 541 adet kargo gönderdik. Bu dönemde en çok satılan hizmet de TV, tablet ve bilgisayarlar için kullanılan ekran koruyucular oldu."

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