Babalar Günü'ne özel hazırlanan "Babam" filminin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Babalar Günü'ne özel hazırlanan "Babam" adlı kısa filmin galası Sultangazi Belediyesi Sabri Ülker Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Bülent Barman, yönetmenliğini Faik Bozdağ'ın yaptığı kısa filmde Hakan Dinçkol, Esra Ocak ve Rüzgar Koca rol aldı.

Filmin oyuncularının ve teknik ekibinin yanı sıra çok sayıda izleyicinin katıldığı gala etkinliğinde, oyunculara ve destek verenlere plaket takdim edildi.

- "Filmin gelirinin bir bölümü ihtiyaç sahibi babalar için harcanacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen yapımcı Bülent Barman, her babanın en büyük gayelerinden birinin çocuklarının mutlu bir hayata sahip olması gerektiği ve bu yönde çaba gösterdiğini belirterek, "Babam kısa filmi aslında her babanın ya da bir evladın kendi hayatından bir bölümü yansıtan bir çalışma. Aynı zamanda bir sosyal projenin parçası. Filmin gelirinin bir bölümü ihtiyaç sahibi babalar için harcanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Barman, babaların çocukları için fedakarlık yapmaktan kaçınmadığına dikkati çekerek, filmin oyuncularına ve destek verenlere teşekkür etti.

"Hayatta en büyük güç sevgidir" mottosuyla Babalar Günü'ne özel hazırlanan kısa film, zorlu hayat şartlarıyla mücadele eden bir babanın, oğlunun hayallerini gerçekleştirmek için gösterdiği yoğun çabayı ve fedakarlığı duygusal bir biçimde anlatıyor.

