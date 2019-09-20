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Babası para talebine olumsuz yanıt verince öyle bir şey yaptı ki!

Cem Menteş Cem Menteş
GÜNDEM  | 20.09.2019 01:21 | Son Güncelleme

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişinin babasına ait aracı kundakladığı iddia edildi.

Orhan Gazi Mahallesi'nde Veli Kaplan ile para talebine olumsuz yanıt verdiği oğlu Tamer Kaplan (22) arasında tartışma yaşandı.

Bunun üzerine evden ayrılan Tamer Kaplan'ın bir süre sonra dönüp babasına ait olan ve sokakta park halinde bulunan 01 DZZ 80 plakalı otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdikten sonra kaçtığı ileri sürüldü.

BABANIN ŞİKAYETİ ÜZERİNE YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri Tamer Kaplan'ı yakalamak için çalışma başlattı. (AA

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Anahtar Kelimeler:
adana baba ile tartışan oğul

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