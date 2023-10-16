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  4. Babası trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Özge Ulusoy çıkan karara isyan etti! 'Yalan beyanlar... '

Babası trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Özge Ulusoy çıkan karara isyan etti! 'Yalan beyanlar... '

16.10.2023 15:32 | Son Güncelleme:
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Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayata gözlerini yumdu. Ünlü manken ise 'Kaza değil, cinayet' diyerek hukuk mücadesine başladı. Davanın, 13 Ekim Cuma günü yapılan ikinci duruşmasında araç sürücüsü 'taksirle adam öldürmekten' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ulusoy ise cezayı yetersiz buldu.

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Ulusoy ise, babasının ardından "Kaza değil, cinayet. O sürücünün peşini bırakmayacağım" demişti. Görülen ilk davada sürücünün kusurlu olduğu ortaya çıktı.

13 Ekim Cuma günü yapılan ikinci duruşmada ise sürücü, 'taksirle adam öldürmekten' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Kararın çıkmasının ardından Özge Ulusoy cezayı yetersiz buldu ve isyan etti.

Özge Ulusoy babası

Günaydın'dan Bülent Cankurt'a açıklamalar yapan ünlü manken; "Babamı öldüren sanık ve yalancı şahitleri babamı kusurlu göstermeye çalıştılar, yalan beyanlar verdiler. Ama başaramadılar. Evet, sanık bir ceza aldı ama bize göre çok düşük.

Özge Ulusoy babası 2

İnfaz kanuna göre ceza, 3 yıl 9 aya indirildi. 'Bilinçli taksir'den yargılanması ve daha çok ceza alması için itirazlarımızı yapacağız" dedi.

Özge Ulusoy babası 3

Ulusoy, şahitlere de 'yalan beyan'dan dava açacaklarını söyledi.

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