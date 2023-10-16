Babası trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Özge Ulusoy çıkan karara isyan etti! 'Yalan beyanlar... '

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Ulusoy ise, babasının ardından "Kaza değil, cinayet. O sürücünün peşini bırakmayacağım" demişti. Görülen ilk davada sürücünün kusurlu olduğu ortaya çıktı.

13 Ekim Cuma günü yapılan ikinci duruşmada ise sürücü, 'taksirle adam öldürmekten' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Kararın çıkmasının ardından Özge Ulusoy cezayı yetersiz buldu ve isyan etti.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'a açıklamalar yapan ünlü manken; "Babamı öldüren sanık ve yalancı şahitleri babamı kusurlu göstermeye çalıştılar, yalan beyanlar verdiler. Ama başaramadılar. Evet, sanık bir ceza aldı ama bize göre çok düşük.

İnfaz kanuna göre ceza, 3 yıl 9 aya indirildi. 'Bilinçli taksir'den yargılanması ve daha çok ceza alması için itirazlarımızı yapacağız" dedi.

Ulusoy, şahitlere de 'yalan beyan'dan dava açacaklarını söyledi.





