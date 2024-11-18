Babası vefat etmişti! Oyuncu Yeliz Doğramacılar kıyafetlerini ve mesajlarını paylaştı! O sözleriyle duygulandırdı!

Perran Kutman, Kerem Kupacı, Serhan Arslan, Ümit Erdim, İpek Erdem, Gökçe Bahadır, Çisil Oral gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi'nde Didem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yeliz Doğramacılar, geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmişti.

Sağlık sorunları ile mücadele eden babası Basri Doğramacılar'ın vefat haberini "Ayrıldı ellerimiz" notuyla duyuran oyuncu, babasının ölümüyle sarsılmıştı.

TELEFONUNA GELEN MESAJLARI PAYLAŞTI!

Yeliz Doğramacılar, babasının vefatının ardından ise yaptığı paylaşımlarla görenleri kahretti. Instagram'dan babasının eşyalarını "Bir gün montunu asıyorsun ertesi sabah giyemiyorsun. Hayat sen bu kadarsın. Ve bir gün telefonuna kendi vefat haberin geliyor" notuyla paylaştı.

Ünlü isim babasının telefonuna gelen mesajları da yayınladı.