Babasını uykusunda silahla vurarak öldüren genç, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Bursa'da, babasını uyurken silahla vurarak öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erkan Ş'nin (45) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olayın ilk etapta intihar olarak bildirildiği, olay yerine gelindiğinde maktulün salonda kanepe üzerinde sırt üstü eğimli şekilde yaslanır vaziyette olduğunun görüldüğü belirtildi.

İntihar olayında kullanıldığı iddia edilen silahın salonun giriş kısmında olduğu, maktulün yaralandığı bölge, yatış pozisyonu, intiharda kullanılan silahın yer değiştirmiş oluşu hususları göz önüne alındığında olayın intihar olmayabileceği değerlendirilerek ölü muayene işlemine başlanıldığı ifade edildi.

İddianamede, ölü muayene işleminde maktulün vücudunda iki adet mermi giriş yarası görülmesi üzerine olayın cinayet olduğunun anlaşıldığı, maktulün eşi ve oğlunun olay sonrası olayı intihar şeklinde bildirerek çeşitli bahaneler ile evden ayrıldıkları ve olayın cinayet olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma işlemlerinin derinleştirildiğine yer verildi.

Maktulün oğlu Emirhan Ş'nin, ifadesinde, bir süredir kız arkadaşı ile bazı sorunlarının olduğunu, olay gecesi kız arkadaşı ile telefonda görüştükleri esnada kız arkadaşının halasının görüşmeye katılıp, kız arkadaşını kastederek, "Simge ile evlenmezsen sana ve ailene zarar veririz." dediğini, babasının bu durumu öğrendiğinde kendisine zarar verebileceğini düşünerek babasına ait çift kırma olarak tabir edilen silahı alıp doldurduğunu söylediği aktarıldı.

Bu esnada anne ve babasının salonda uyuyor olduklarını, silahı yatak çarşafına sararak babasının baş ucuna geçtiğini ve babasının göğüs kısmına arka arkaya iki el ateş ettiğini ifade eden sanığın, bu olayı önceden planlamadığını, annesinin olaya herhangi bir dahlinin olmadığını beyan ederek suçlamayı kabul ettiği kaydedildi.

Şüphelinin olayda kullandığı çarşafı ikamet dışında bir çöp kutusuna attığı, çarşaf, silah ve diğer suç unsurlarının ele geçirildiği, maktul ve ailesi ile aynı binada yaşayan tanıkların alınan beyanlarında, olay sonrası maktulün eşinin çığlıklarını duyduklarını ve şüpheli Emirhan'ın, annesine ikazlarda bulunduğunu duyduklarını beyan ettikleri ifade edildi.

Şüpheli Emirhan'ın beyanları, tanık anlatımları ve olayın cereyan ediş şekli göz önüne alınarak maktulün eşi Pınar Ş. hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Emirhan Ş'nin ise aralarında herhangi bir husumet bulunmayan babasını ateşli silah ile öldürerek "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına yakın zamanda başlanacak.

- Olayın geçmişi

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Çamlık Sokak'ta, 18 Mart gecesi Erkan Ş'nin (45) intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erkan Ş'nin, oturma odasındaki koltukta tüfekle vurularak ölmüş olduğunu görmüş, bu sırada evde bulunan Erkan Ş'nin eşi Pınar Ş. (44), mutfaktayken silah sesi duyduğunu belirterek, eşinin intihar ettiğini ileri sürmüştü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, Pınar Ş. ve olay sırasında evde olmadığını iddia eden oğlu Emirhan Ş'yi (22) gözaltına almıştı.

Tartışma sırasında babasını tüfekle vurduğunu itiraf ettiği öğrenilen Emirhan Ş, çıkarıldığı hakimlikçe "üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmış, Pınar Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

