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Babasının samanlığını ve deposunu yakan şüpheli jandarmanın iknasıyla yakalandı

15.10.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babasının samanlığını ve deposunu yakan şüpheli jandarmanın iknasıyla yakalandı

Düzce'de tartıştığı babasının samanlığını ve deposunu yaktığı öne sürülen şüpheli, jandarmanın telefonla arayarak teslim olması için ikna etmesi sonucu gözaltına alındı.

İddiaya göre, Gümüşova ilçesi Yakabaşı köyünde, denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden tahliye edilen A.K. ile babası O.K. arasında tartışma çıktı.

Babasına ait samanlığı ve depoyu ateşe veren A.K, olay yerinden kaçtı.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince telefonla aranarak teslim olması için ikna edildi.

A.K. köyün yakınlarında jandarma tarafından gözaltına alındı.

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