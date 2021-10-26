Babasının tabutu başında verdiği seksi pozla olay olan fenomen ortaya çıktı! Kimliği açıklandı

Sosyal medya fenomeni genç kadın babasının tabutu başında verdiği "seksi pozu" Instagram hesabından paylaştı. Cenazeye "saygısızlık" yapmakla itham edilen genç kadın sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. Siyah mini bir elbise ile babasının cenazesinin başında poz veren genç kadın, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sosyal medyanın gündemine yerleşen genç kadının kimliği belli oldu.

FENOMEN ÇIKTI

Adının Jayne Rivera olduğu ortaya çıkan kadının Instagram hesabında yaklaşık 85 bin takipçisi bulunuyor. İtalyan asıllı olan Rivera, sosyal medya hesabında genellikle fitness ve beden pozitifliği yönünde paylaşımlar yapıyor. Fitness modeli olarak ünlenen Rivera’nın tabut başında paylaştığı fotoğraflar 11 bin beğeni toplamayı başardı. Yaklaşık 4 bin yorum ile bu kareler sayfasının en çok konuşulan pozları arasına girdi.



