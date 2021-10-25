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Sadece çene gamzesini düzeltmek istemişti! Estetik sonucuna kendisi de inanamadı

25.10.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nikita Kimberly isimli genç bir kadın çenesindeki gamze görüntüsünden kurtulmak için estetik ameliyat olmaya karar verdi. ‘Corpsegirly’ kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan kadın çenesindeki gamzeden kurtulma girişimin nasıl ters gittiğini anlattı.

Sadece çene gamzesini düzeltmek istemişti! Estetik sonucuna kendisi de inanamadı

Estetik operasyon ile sevmediği gamze görüntüsünden kurtulmak isteyen kadın yaşadıklarıyla herkesi şaşırttı. Botoks yaptırdıktan sonra istemediği bir sonuçla karşılaştığını iddia eden kadın TikTok hesabından bu anları anlattı. Kimberly, “Botoks korku hikayeme hoş geldiniz. Çeneme botoks yaptırdım çünlü gülümsediğimde çenemde bir göçük oluşuyordu. Ancak işler istediğim gibi gitmedi. Botoksun sonucunda yüzümün yarısı uyuştu ve konuşurken peltekleşiyorum” dedi.

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“BUNU YAŞAYACAĞIMI BİLMİYORDUM”

botoks2

Botoks yaptırmayı uzun süredir düşündüğünü belirten Kimberly sonucunda yüzünün simetrisinin bozulduğundan söz etti. Kimberly, “Konuşmadığım ya da ağzım açık gülümsemediğim sürece iyi görünüyorum. Bunu yaşayacağımı bilmiyordum. Ancak bir kez gülümsediğimde yüzüm çarpık görünüyor” dedi.

Estetik sonucunda oluşan durumu düzeltmek için tedavi gördüğünü ifade eden Kimberly, botoks ve dolgu maddelerinin vücudundan çıkması için zaman ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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