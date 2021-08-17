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Babel bacağına gelen tekmenin fotoğrafını paylaştı

17.08.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ryan Babel, Giresunspor maçının son dakikalarında yaşanan pozisyonla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Babel bacağına gelen tekmenin fotoğrafını paylaştı

Galatasaray'ın Giresunspor deplasmanında 2-0 kazandığı maçın son bölümünde Babel, bacağına gelen tekmeye devam kararı veren hakeme sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ryan Babel, karşılaşmanın ardından kişisel Instagram hesabından bacağına gelen darbeyi gösteren bir fotoğraf paylaştı. Hollandalı oyuncu fotoğrafa "Hakem: O sana dokunmadı dedi" yazısını ekleyerek bacağındaki izin görüntüsünü paylaştı.

Erman Toroğlu maçın ardından yaptığı pozisyon değerlendirmesinde, "Babel'in ayağına basılan pozisyon net penaltı ve rakip oyuncu kırmızı kart görmeliydi." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Ryan Babel
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