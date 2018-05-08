Babel'den 'şampiyon' performası!

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, müthiş formunu sürdürüyor. Babel, Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta 5 gole katkıda bulundu. Tecrübeli oyuncu bu dönemde 3 gol ve 2 asist üretti. Maçtan sonra konuşan Hollandalı yıldız futbolcu, "Kayserispor maçı kazanmamız gereken bir maçtı. Çok mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

SOL BEKE BABEL

Adriano'nun oyundan çıkmasından sonra sola Babel geçti. Babel, sol bekte sırıtmadı.

(TAKVİM)

