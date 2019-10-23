Babel, Muslera, Andone ve Nzonzi Real Madrid mağlubiyetini değerlendirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e tek golle mağlup olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel maç sonunda açıklamalar yaptı.

İlk yarıdan kaçan fırsatlara vurgu yapan Babel, "Açıkçası ilk yarıda fırsatlar yakaladık. İki gol fırsatı bulduk, bunları atsak daha farklı şeyler konuşurduk. Biri hata yaptığında bu seviyede rakip değerlendiriyor ve biz de bunu yaşadık." dedi.

Grupta üç maç daha oynayacaklarına dikkat çeken Ryan Babel, "Bu seviyede siz atmazsanız, rakip atar. Üç maçımız var ve biz Galatasarayız. Bu maçları kazanacak gücümüz var" şeklinde konuştu.

MUSLERA: KAZANMANIN KURALI AÇIK

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kötü oynamadıklarını vurgulayan Muslera, "Şampiyonlar Ligi'nde kazanmanın kuralı açık; bu tip maçlarda yakaladığınızı atacaksınız ve hata yapmayacaksınız. Kötü oynamadık ama kaybettik. Hala şansımız var ama bu konulara dikkat etmeliyiz" dedi.

Fernando Muslera sözlerini "Dört tane net pozisyon bulduk, bunları atmanız lazım. Thibaut Courtois'yı da tebrik etmek lazım. Bu seviyede atamazsanız, sonuç gelmez. Büyük takımsınız, beklentiler büyük ve dakikalar azaldıkça oyun uzun topa dönüyor. İş buraya gelmeden gol bulmanız gerekiyor. Şimdi önümüzdeki maçlarda iyi işler yapmalıyız" ifadeleriyle tamamladı.