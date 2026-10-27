Derbi sonrası isyan etti! "Yeter artık ya! İstifa et"

Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de derbi sonrası tartışmalar devam ederken, teknik direktör Bülent Uygun da sarı-lacivertli ekibe yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe armasının hiçbir oyuncudan daha büyük olduğunu vurgulayan Uygun, takımın sahaya yansıttığı mücadeleyi eleştirerek herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

"FENERBAHÇE KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİL"

Fenerbahçe'nin kişilerin üzerinde bir kulüp olduğunu belirten Bülent Uygun, hiçbir futbolcunun kendisini kulübün önünde göremeyeceğini ifade etti. Uygun, "Burası kimsenin babasının malı değil. Burası Fenerbahçe; kimse Fenerbahçe'den üstün değil, kim olursan ol. Bizi biz yapan Fenerbahçe'dir, bizi biz yapan oynadığımız takımlardır" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"KİMSİNİZ KARDEŞİM SİZ, NE ZANNEDİYORSUNUZ KENDİNİZİ?"

Sarı-lacivertli takımın sahadaki görüntüsünü eleştiren Uygun, futbolcuların kulübün kimliğine ve beklentilerine uygun hareket etmesi gerektiğini savundu.

Uygun, "Kimsiniz kardeşim siz, ne zannediyorsunuz kendinizi? 'Yok ben Fenerbahçe'den büyüğüm, ben Fenerbahçe'yim' falan... Bana bir anlatın bakayım, siz nasıl bir Fenerbahçe'siniz? Fenerbahçe bu şekilde oynayamaz, Fenerbahçe bu şekilde mücadele edemez, Fenerbahçe'nin ruhu sahaya böyle yansıyamaz" ifadelerini kullandı.

DÜNYA YILDIZI OLSA DA DEĞİŞMEZ: "HOCANIN DEDİĞİNİ YAPACAKSIN"

Oyuncuların isimlerinden ve kariyerlerinden bağımsız olarak teknik direktörün talimatlarını yerine getirmeleri gerektiğini belirten Bülent Uygun, takımın baskı ve savunma anlayışına da tepki gösterdi.

Uygun, "İster dünya yıldızı ol ister bir uzay yıldızı ol, fark etmez; o formayı giydiysen sahada hocanın dediğini yapacaksın. Baskıyı ona göre yapmıyorsun: Bir bakıyorum defans geri kaçıyor, hücumdaki hücuma prese gitmiyor; yalandan laylaylom... O zaman çıkma, o zaman oynama" sözleriyle futbolculara yönelik eleştirilerini sürdürdü.

BÜLENT UYGUN'DAN İSTİFA MESAJI

Fenerbahçe'de taraftarların mücadele eden bir takım görmek istediğini dile getiren Uygun, gerektiğinde görevden ayrılmanın da kulübe hizmet anlamına gelebileceğini söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Bazen istifa etmek de bir hizmettir. Herkesin beklentisi var. Sahada savaşan bir takım istiyorlar" ifadelerini kullandı.