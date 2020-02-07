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Babil 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Babil'de İlay ve Eda'nın İrfan savaşı!

DİZİ HABERLERİ  | 07.02.2020 03:21 | Son Güncelleme

Star TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Babil'in merakla beklenen 4. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Babil'in yeni bölümünde İlay, Süleyman'ın karısı Kudret'i tehdit ederken, Eda ise İlay'a karşı savaş açıyor. Diğer yandan İrfan ve Ayşe arasında ise gizemli bir yakınlaşma başlıyor. İrfan, Ayşe'yi Süleyman'ın oğluyla çıktığı yemekte görüyor. Ayşe'nin 'Sizde hırsız tipi yok. Ama her gördüğümüze inansak sizi polise ihbar etmem gerekirdi' sözü İrfan'ı şaşırtıyor. İşte Babil yeni bölüm fragmanı.

Çarpıcı konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Babil'in 7 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil'in yeni bölümünde Ayşe'yi Süleyman'ın oğluyla yemekte gören İrfan şaşkınlık yaşıyor. İrfan'ın "Hayal kırıklığına uğradım. Sende öyle patronun oğluyla yemeğe çıkacak asistan tipi yok" sözlerine ise Ayşe, "Sizde de hırsız tipi yok. Her gördüğümüze inansak sizi de polise gidip ihbar etmem gerekir" şeklinde yanıt veriyor.

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BABİL'DE EDA İLAY'A SAVAŞ AÇIYOR!

İlay ise Süleyman'ın karısının yanına giderek, "Kudret evini başına yıkarım senin" sözleriyle tehdit ediyor. Diğer yandan İrfan'ın eski sevgilisi İlay ile ortak olmasını kabul edemeyen Eda çılgına dönüyor.

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İlay'ın kendinden daha güzel görünmesini sindiremeyen Eda büyük bir değişim yaşıyor. Eda'nın "Benden 3 yaş büyük ama ben onun ablası gibi duruyorum. Bu devirde çirkin kadın yoktur fakir kadın vardır" sözleri dikkat çekiyor. Egemen ise Eda tehlikesini farkına varıyor ve İlay'ı "Sen Eda'yı hafife alma. 7 senedir evlenemediğin adamı 2 ayda nikah masasına oturttu" sözleriyle uyarıyor.

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BABİL YENİ BÖLÜM KONUSU

İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor.

Hakan’a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan’la bir kere daha karşı karşıya geliyor. İrfan, İlay’ı Babil’den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret’in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.

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