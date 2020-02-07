Babil 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Babil'de İlay ve Eda'nın İrfan savaşı!

Çarpıcı konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Babil'in 7 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil'in yeni bölümünde Ayşe'yi Süleyman'ın oğluyla yemekte gören İrfan şaşkınlık yaşıyor. İrfan'ın "Hayal kırıklığına uğradım. Sende öyle patronun oğluyla yemeğe çıkacak asistan tipi yok" sözlerine ise Ayşe, "Sizde de hırsız tipi yok. Her gördüğümüze inansak sizi de polise gidip ihbar etmem gerekir" şeklinde yanıt veriyor.

BABİL'DE EDA İLAY'A SAVAŞ AÇIYOR!

İlay ise Süleyman'ın karısının yanına giderek, "Kudret evini başına yıkarım senin" sözleriyle tehdit ediyor. Diğer yandan İrfan'ın eski sevgilisi İlay ile ortak olmasını kabul edemeyen Eda çılgına dönüyor.

İlay'ın kendinden daha güzel görünmesini sindiremeyen Eda büyük bir değişim yaşıyor. Eda'nın "Benden 3 yaş büyük ama ben onun ablası gibi duruyorum. Bu devirde çirkin kadın yoktur fakir kadın vardır" sözleri dikkat çekiyor. Egemen ise Eda tehlikesini farkına varıyor ve İlay'ı "Sen Eda'yı hafife alma. 7 senedir evlenemediğin adamı 2 ayda nikah masasına oturttu" sözleriyle uyarıyor.