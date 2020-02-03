Babil 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan ve Eda'nın öpüşmesi İlay'ı yıkıyor!

çarpıcı konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Babil'in 4. yeni bölümü 7 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil'in yeni bölümünde Eda, İrfan'ın eski sevgilisi İlay ile iş birliği yaptığını öğrenince sinirden çılgına dönüyor. İrfan ise parayı bulabilmek için görüştüğünü anlatmaya çalışıyor.

Planın bozulmasını istemeyen Egemen ise, İrfan'ın ağır sözler söylediği İlay'ı ikna etmeye çalışıyor. İrfan'ın tepkilerinin aşık olmasından kaynaklandığını söyleyen Egemen'in konuşması ise İlay'ın kafasını karıştırıyor.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan'ın hasta oğlu Deniz için zaman azalırken, İrfan kaldığı lojmanda da çıkartıldı. Ailesiyle ortada kalan İrfan, Egemen ile birlikte ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atıldı. Ünlü bir işadamını şirketine ortak yapmak isteyen İrfan, büyük bir plan kurdu. Ancak tanışığı iş adamı, şirkete ortak olmaktan vazgeçip tamamını satın almak isteyince İrfan'ın planı suya düştü. İrfan, ponzi sisteminde topladığı ilk 4 milyon TL'yi Süleyman'dan aldıkları 20 milyonun ilk taksidi olarak ödedi. Süleyman ise İrfan ve Egemen'in kısa sürede yurt dışında maden şirketi alması ve para toplamasından şüphelendi. Süleyman İrfan'ı adım adım takip ettirmeye başladı.