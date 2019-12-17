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Babil dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Halit Ergenç'in dizisi Babil'in konusu nedir? Babil ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 17.12.2019 01:44 | Son Güncelleme

Ay Yapım'ın ünlü oyuncuları buluşturan iddialı dizisi Babil'den ilk fragman yayınlandı. Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta'nın başrollerinde oynadığı Babil, Star TV'de ekrana gelen fragmanıyla beğeni topladı. Peki Babil dizisi ne zaman başlıyor? İşte Babil konusu ve ilk bölüm fragmanı.

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Babil dizisinin yayınlanan ilk tanıtımı büyük beğeni topladı. Star TV'de Ocak 2020'de ekrana gelmeye başlayacak olan Babil, çarpıcı konusuyla da dikkat çekiyor.

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Babil dizisinin, başta İstiklal Caddesi olmak üzere farklı mekanlarda gerçekleştirilen fragman çekimi iki gün sürdü.

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Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, merakla beklenen Babil dizisi, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle Ocak 2020'de Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.

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Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

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Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Halit ERGENÇ varsa ben o diziyi izlerim... Türkiyedeki en iyi oyuncu bence...
eski surat görmekten bıktık
saçma sapan diziler boş yere vaktinizi harcaman
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