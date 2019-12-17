Babil dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Halit Ergenç'in dizisi Babil'in konusu nedir? Babil ne zaman başlıyor?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Babil dizisinin yayınlanan ilk tanıtımı büyük beğeni topladı. Star TV'de Ocak 2020'de ekrana gelmeye başlayacak olan Babil, çarpıcı konusuyla da dikkat çekiyor.

Babil dizisinin, başta İstiklal Caddesi olmak üzere farklı mekanlarda gerçekleştirilen fragman çekimi iki gün sürdü.

Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, merakla beklenen Babil dizisi, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle Ocak 2020'de Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.

Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.