Babuko tuzlu tereyağı ve ayran ile sunulur. Yöresel bir yemek olan bu tarifi hazırlamak için gerekli olan malzemeler, her evin mutfağında yer alacak türden malzemelerdir. Bu lezzet Erzincan, Sivas, Gümüşhane, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Kayseri ve çevresine özgüdür. Peki babuko nasıl yapılır? Babuko malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

BABUKO MALZEMELERİ

1 adet margarin

1 kilo yoğurt

2 su bardağı su

2 tatlı kaşığı tuz

5 diş sarımsak

5 su bardağı un

BABUKO TARİFİ

Hamuru hazırlayıp mayalayın. Hamur mayalandığında yuvarlak şekil verin ve sacın altına yerleştirerek pişirin. Yoğurt veya keşten yapılan ayranı ayrı bir kaba alın ve tereyağını bir tavada eritin.

Buğday unundan yapılan ve kömbe adıyla bilinen büyük ekmeğin üzerindeki kızarmış kabuğu bıçakla daire şeklinde keserek çıkarın. Kömbenin içini oyun ve çıkarılan iç lokmaları doğrayın, kömbenin içerisine dökün. Üzerine ayran ve ayranında üzerine eritilmiş tereyağını ilave edin. Afiyet olsun...



