YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Babuko nasıl yapılır? Babuko malzemeleri neler?

Babuko nasıl yapılır? Babuko malzemeleri neler?

20.07.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da, Karadeniz'in bazı bölgeleri ve İç Anadolu'nun birçok şehrinde yapılan babuko yemeği bir hamur işidir. Babuko tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki babuko nasıl yapılır? Babuko malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Babuko nasıl yapılır? Babuko malzemeleri neler?

Babuko tuzlu tereyağı ve ayran ile sunulur. Yöresel bir yemek olan bu tarifi hazırlamak için gerekli olan malzemeler, her evin mutfağında yer alacak türden malzemelerdir. Bu lezzet Erzincan, Sivas, Gümüşhane, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Kayseri ve çevresine özgüdür. Peki babuko nasıl yapılır? Babuko malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

BABUKO MALZEMELERİ

1 adet margarin
1 kilo yoğurt
2 su bardağı su
2 tatlı kaşığı tuz
5 diş sarımsak
5 su bardağı un

BABUKO TARİFİ

Hamuru hazırlayıp mayalayın. Hamur mayalandığında yuvarlak şekil verin ve sacın altına yerleştirerek pişirin. Yoğurt veya keşten yapılan ayranı ayrı bir kaba alın ve tereyağını bir tavada eritin.

Buğday unundan yapılan ve kömbe adıyla bilinen büyük ekmeğin üzerindeki kızarmış kabuğu bıçakla daire şeklinde keserek çıkarın. Kömbenin içini oyun ve çıkarılan iç lokmaları doğrayın, kömbenin içerisine dökün. Üzerine ayran ve ayranında üzerine eritilmiş tereyağını ilave edin. Afiyet olsun...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kokoreç mi kokretsi mi?Kokoreç mi kokretsi mi?
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
Anahtar Kelimeler:
yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı

Dekoltesiyle hayran bıraktı! Kasığına kadar...

Dekoltesiyle hayran bıraktı! Kasığına kadar...

Değişimiyle gündemdeki isim fiyat verdi! "Bir cinsel organ..."

Değişimiyle gündemdeki isim fiyat verdi! "Bir cinsel organ..."

'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Annesi bakın kim çıktı

'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Annesi bakın kim çıktı

Kokoreç mi kokretsi mi?

Kokoreç mi kokretsi mi?

Sütlü tatlı sevenlere en pratik tarif

Sütlü tatlı sevenlere en pratik tarif

İlginizi Çekebilir

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.