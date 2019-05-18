Bacada mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir binanın baca boşluğunda kedi sesinin geldiğini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi.
Gelen ekipler tarafından kedi, mahsur kaldığı baca duvarının kırılmasıyla içinden çıkarıldı. Bacada kömür tozlarıyla siyaha bürünen kedi, itfaiye personeli tarafından yıkanarak temizlendi. (DHA)
Oy kullanacaklar dikkat! Artık E-Devlet'te
AK Partili vekilin zor anları! Hüngür hüngür ağladı
Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler
Kıskançlıkla baş etme yöntemleri
İlk gören Pamukkale sanıyor ama...
Her yıl 15 milyon kişi bunu yaşıyor! Sizin de gözünüze bir anda...
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum