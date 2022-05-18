Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Eski Birmingham Üniversitesi öğrencisi 28 yaşındaki Thomas Hazell, üniversite öğrenci kulübünde gece geç saatlerde düzenlenen bir etkinlikten dönerken ıslak engelli erişim rampasına takıldı. Düşüp bacağını kıran genç adam, şimdi onu kaybedebileceğinden korkuyor.

BACAĞI KESİLEBİLİR

Aldığı yaralanmanın, sonunda bacağının kesilmesine yol açabileceğini söyleyen Hazell’in avukatları, kazanın personelin zeminin tehlikeli derecede kayganlaşmasını önleyememesinden ve kullanıcıları ıslak yüzey konusunda uyarmamasından kaynaklandığını söyledi.

SORUMLULUKLARINI KABUL ETTİLER

Birmingham Üniversitesi Öğrenci Birliği avukatları, kazanın sorumluluğunu kabul etti. Ancak yine de eski öğrencinin talep ettiği büyük meblağa karşı mahkemede mücadele edecekler.

KEMİK KANSERİYLE MÜCADELE ETMİŞ

Hazell'in gençken nadir görülen bir kemik kanserine yakalanmış ve uzun süre kemoterapi tedavisi almış. Ancak şimdi bacağını kurtarmak için sağ uyluk ve kaval kemiğinin bir kısmının titanyum alaşımlı protezlerle değiştirilmesi gerekiyor.

BAŞKA AMELİYATLAR DA GEREKEBİLİR

Avukatlarının iddiasına göre, var olan sağlık sorunlarını büyük ölçüde karmaşıklaştıran bu kazanın ampute riskinin yanı sıra, başka ameliyatları gerektirme olasılığı da yüksek. Avukatlar hala bacak kırılmasının uzun vadeli etkileri hakkında tıbbi kanıtlar topluyorlar.

