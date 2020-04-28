YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Bacak kısmındaki yağlanmalara dikkat

Bacak kısmındaki yağlanmalara dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 28.04.2020 10:44 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Bacak kısmındaki yağlanmalara dikkat

Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, bacak kısmındaki yağlanmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, “Bacak ve ayak bileği operasyonları diğer ameliyatlardan daha az popülermiş gibi görünse de sık arzu ediliyor. Birçok kadın, ayak bileklerinin kalın olması nedeniyle etek ya da baldırları kalın olduğu için bot giyemiyor. İş dünyasındaki etek giyme zorunluluğu bu operasyon için talebi artırıyor. Baldır ve ayak bileği kalınlığının tedavisinde en önemli nokta teşhistir. Bacak estetiği denildiğinde, akla sadece bacak germe gelmemeli. Bacak, kalın, ince, çarpık ya da eğri olabiliyor. Amaç, bacakları ideal şekline sokmaktır” dedi.
Basen bölgesinin yağlı olmasının, bacak üst iç kısmındaki yağlanmanın, alt bacak iç kısmındaki eğriliklerin, dizin iç yanındaki yağ fazlalıkların, ciltteki çöküklüklerin ve her iki bacak arasında asimetri olmasının sık karşılaşılan sorunlardan olduğunu ifade eden Op.Dr. Sezgin, “Bu bölgelerdeki kaslar zayıfsa ya da alt bacakta eğrilik varsa, yağ enjeksiyonları veya silikon baldır implantları kullanarak bacağı şekillendirmek mümkün. Kalça ile uyumlu, silindirik, kavisleri olan ve ayağa doğru zarif bir şekilde incelerek giden bacak yapısı için bacak ve ayak bileği estetiği operasyonları tercih edilir” diye konuştu.
Basen bölgesindeki, bacağın ve dizin iç kısmındaki bölgesel fazlalıklar için en ideal tekniğin liposuction ameliyatları olduğunu kaydeden Op.Dr. Sezgin, “Bacak eğriliği için baldır silikonları kullanılarak bacak iç kısmının vücut orantısına göre bir miktar kalınlaştırma yapılıyor. Böylelikle duruş orantısı sağlanıyor. Ciltteki çöküklükler, asimetrik görüntüler dolgu enjeksiyonu ya da yağ enjeksiyonu ile çözülebiliyor. Daha önce liposuction yapılmış ve çöküntü gelişmiş kişilerde bacak bölgesine tedavi olarak yağ enjeksiyonu ve dolgu enjeksiyonu yapılabiliyor. Çarpık bacak tedavisinde silikon protez, yağ enjeksiyonu veya dolgu enjeksiyonu gibi yöntemler, kişinin durumuna göre uygulanabiliyor. Bacaklarda doku fazlalığı ve sarkma gibi sorunlar, hızlı kilo alıp verme gibi nedenlere bağlı olabilir. Bu durumda bacak germe ameliyatı tercih edilir. Son dönemlerde liposuctiona alternatif olan lazer lipoliz bir diğer uygulama yöntemidir. Bazen bacak germe estetiği yapılacak bir kişide bunun yanı sıra liposuction da yapmak gerekebilir. Ameliyat süresi iki ila üç saat aralığında sürer. Hastanın operasyondan sonra bir gece hastanede kalması yeterlidir. Daha sonra normal yaşantıya dönüş kısa sürede gerçekleşebilir” açıklamalarında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Karantinadaki beldede drone ile denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

Karantinadaki beldede drone ile denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Erzurum Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
03:37
Sabah
05:12
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:13
Yatsı
20:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Yıldızkent Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Serpil Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kömürü biten yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti

Kömürü biten yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Öğrenci Konfederasyonu Kurulacak

Öğrenci Konfederasyonu Kurulacak

Osman Aydın Gururlandırdı

Osman Aydın Gururlandırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.